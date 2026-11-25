Gia đình có 5 thửa đất được cấp chung một sổ đỏ từ năm 1995. Khi đo đạc lại để cấp đổi sổ, diện tích các thửa đất có sai khác so với sổ cũ dù ranh giới không thay đổi, không có tranh chấp. Trường hợp này có được cấp đổi sổ đỏ theo diện tích thực tế?