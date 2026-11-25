Điều chỉnh ô quy hoạch 3.4.1 thuộc quy hoạch đường Nhật Tân – Nội Bài
Nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất và tạo cơ sở triển khai Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Vĩnh Thanh, sáng 25/11, xã Vĩnh Thanh đã công bố điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài, tỷ lệ 1/500, tại ô quy hoạch ký hiệu 3.4.1. Việc điều chỉnh cũng góp phần cụ thể hóa định hướng quy hoạch phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dieu-chinh-o-quy-hoach-341-thuoc-quy-hoach-duong-nhat-tan-noi-bai-246261125153514499.htm