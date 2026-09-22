Chính phủ bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết 127/NQ-CP về Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 22/9/2026 về việc bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 127/NQ-CP ngày 13/5/2025 về triển khai Nghị quyết số 187/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị bổ sung điểm (v) vào mục II.2.a của Nghị quyết 127/NQ-CP về nhiệm vụ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong triển khai thực hiện Dự án. Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định đầu tư các tiểu dự án di dời công trình điện có điện áp từ 110kV trở lên phục vụ Dự án và không phải lập chủ trương đầu tư.

Đồng thời, Nghị quyết số 281/NQ-CP cũng bổ sung điểm 4 vào mục III Nghị quyết 127/NQ-CP về tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể như sau:

"4. Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức triển khai Dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, không phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực."

Các Phụ lục I và II của Nghị quyết 127/NQ-CP được thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này./.