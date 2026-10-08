Điều chỉnh nâng mức đầu tư cho cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng

Theo Quyết định số 3671/QĐ-UBND vừa được UBND tỉnh Ninh Bình ban hành, dự án đoạn qua địa phương này có sự thay đổi lớn về quy mô đầu tư và diện tích sử dụng đất.

Cụ thể, tổng mức đầu tư được nâng từ 6.865 tỷ đồng lên 9.113,19 tỷ đồng, lấy từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Đồng thời, diện tích đất sử dụng của dự án cũng tăng từ khoảng 273,57 ha lên 303,62 ha.

Sự điều chỉnh này nhằm triển khai thêm một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật nhằm tối ưu hóa khả năng kết nối của toàn tuyến. Theo phương án mới, các hạng mục được bổ sung gồm ba nhánh kết nối, một đơn nguyên cầu vượt tại nút giao Mai Sơn và một cầu vượt ngang tại nút giao Khánh Dương.

Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng điều chỉnh vốn đầu tư lên hơn 9.100 tỷ đồng (Ảnh minh họa)

Cơ cấu tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh bao gồm chi phí xây dựng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cùng khoản chi phí dự phòng cần thiết.

Xét về tổng thể, dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Ninh Bình có tổng chiều dài 25,3 km, chính thức khởi công ngày 19/4/2025. Điểm đầu của tuyến bắt đầu từ nút giao Mai Sơn để kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trong khi điểm cuối nằm tại cầu vượt sông Đáy nhằm kết nối tỉnh Ninh Bình với Nam Định.

Công trình được triển khai theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, thiết kế tốc độ 120 km/h, với nền đường rộng gần 25 m và mặt đường rộng 15 m, bao gồm toàn tuyến có 12 cầu, trong đó có 3 cầu vượt dân sinh và 3 nút giao liên thông.

Để bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các địa phương có tuyến đường đi qua như Yên Mô, Yên Từ, Khánh Nhạc... tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng. Các sở, ngành cùng đơn vị liên quan cũng được chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công.

Toàn bộ các hạng mục bổ sung và điều chỉnh theo quyết định mới được yêu cầu hoàn thành thi công trong năm 2028 nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông khu vực.