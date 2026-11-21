Sáng 21/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, với đa số đại biểu Quốc hội tán thành.

Nghị quyết gồm 3 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2027.

Theo đó, sẽ điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên, với quy mô dân số 1.057 người, tại khu vực của xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ về Thành phố Hà Nội quản lý.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, về tổ chức thực hiện sau khi điều chỉnh địa giới, Chính phủ sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch triển khai ngay sau khi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết, trong đó tập trung vào bốn nhóm công việc.

Một là, quản lý bảo vệ chặt chẽ Vườn quốc gia Ba Vì. “Việc điều chỉnh địa giới không phải để tạo quỹ đất để mở rộng đô thị, không đồng nghĩa với chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển loại rừng. Các dự án đầu tư du lịch chỉ được triển khai khi phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.

Hai là, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và ổn định đời sống của nhân dân. Theo đó, 243 hộ gồm 1.057 người chuyển về Ba Vì thuộc Thành phố Hà Nội, nếu không có nguyện vọng thì không phải di dời do việc điều chỉnh địa giới. Chính sách đối với đồng bào Mường, Dao, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được chuyển tiếp liên tục, không gián đoạn. Giấy tờ đã cấp tiếp tục được sử dụng, không bắt buộc cấp đổi đồng loạt.

Ba là, việc thực hiện thủ tục bàn giao, tiếp nhận đúng quy định, không để khoảng trống pháp lý. Hai địa phương hoàn thiện việc rà soát, lập danh mục dự án, công trình, tài sản trong phạm vi 40,06 km² để sẵn sàng bàn giao, tiếp nhận. Dự án đã có quyết định hợp pháp được kế thừa giá trị pháp lý, không để khoảng trống trong quản lý hoặc khó khăn cho đơn vị, doanh nghiệp.

Bốn là, rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể Thủ đô, quy hoạch tỉnh Phú Thọ và các quy hoạch có liên quan sau khi Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị và ý kiến của các đại biểu Quốc hội.