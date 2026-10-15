Điều chỉnh mật độ cây hoa sữa: Hà Nội ưu tiên xử lý ở những khu vực nào?

Những khu vực được ưu tiên xử lý

Ngày 15/10, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm điều chỉnh mật độ cây hoa sữa trên địa bàn. Việc xử lý hướng tới giảm ảnh hưởng của mùi hoa trong mùa nở, đồng thời bảo đảm cảnh quan và gìn giữ nét đặc trưng của Thủ đô.

Theo yêu cầu của Sở Xây dựng Hà Nội, các đơn vị cần kiểm tra, rà soát thực tế những tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày, đặc biệt tại khu vực tập trung đông dân cư, gần nhà ở, trường học, bệnh viện và những nơi có nhiều phản ánh về mùi hoa ảnh hưởng đến sinh hoạt, môi trường sống.

Các vị trí có mật độ cây tập trung cao, khoảng cách trồng không hợp lý, cây nằm sát nhà dân và khu vực có kiến nghị của người dân cần được ưu tiên xử lý.

Trên cơ sở kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng, các đơn vị quản lý, duy trì cây xanh được yêu cầu thực hiện những biện pháp kỹ thuật phù hợp để giảm mùi hoa trong mùa nở. Trong đó, việc cắt tỉa chùm hoa được nghiên cứu áp dụng tại những vị trí thực sự cần thiết, kết hợp với các biện pháp chăm sóc, duy trì cây xanh phù hợp.

Hà Nội yêu cầu rà soát, điều chỉnh mật độ cây hoa sữa tại những khu vực ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Quá trình thực hiện phải tuân thủ quy trình kỹ thuật, không cắt tỉa quá mức gây ảnh hưởng đến sinh trưởng, hình dáng và khả năng bảo đảm an toàn của cây. Sở Xây dựng cũng yêu cầu không sử dụng hóa chất hoặc áp dụng biện pháp có nguy cơ gây tác động bất lợi đến sức khỏe người dân và môi trường.

Hà Nội nghiên cứu dịch chuyển cây hoa sữa mật độ dày

Về lâu dài, các địa phương và đơn vị liên quan phải khảo sát, thống kê hiện trạng cây hoa sữa trên các tuyến phố, đường giao thông và khu dân cư thuộc phạm vi quản lý. Nội dung rà soát gồm số lượng, vị trí, khoảng cách trồng, mật độ, tình trạng sinh trưởng, không gian xung quanh và mức độ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Từ kết quả khảo sát, các đơn vị nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh mật độ cây theo từng tuyến phố, khu vực; trong đó tập trung xem xét dịch chuyển một phần cây tại những vị trí trồng quá dày, ảnh hưởng đến môi trường sống đến nơi phù hợp hơn, có đủ không gian và điều kiện để cây sinh trưởng.

Phương án dịch chuyển phải xác định cụ thể số lượng, vị trí cây cần di chuyển, địa điểm tiếp nhận, điều kiện kỹ thuật, khả năng sống sau khi dịch chuyển và kế hoạch chăm sóc. Việc triển khai cần bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí nguồn lực và tài sản công.

Cùng với đó, Hà Nội nghiên cứu trồng bổ sung hoặc thay thế bằng các loài cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, đặc điểm từng tuyến phố và định hướng phát triển hệ thống cây xanh của thành phố. Các loại cây được lựa chọn cần đáp ứng yêu cầu tạo bóng mát, bảo đảm giá trị cảnh quan và hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân.

Việc điều chỉnh không thực hiện đồng loạt, thiếu căn cứ hoặc làm ảnh hưởng đến cảnh quan và hệ thống cây xanh hiện có. Phương án cần hài hòa giữa yêu cầu cải thiện môi trường sống với việc bảo tồn nét đặc trưng của hoa sữa Hà Nội.

Các đơn vị phải xây dựng phương án và lộ trình thực hiện

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố cùng các đơn vị liên quan chủ động rà soát, thống kê hiện trạng cây hoa sữa; phối hợp triển khai biện pháp xử lý trước mắt tại những vị trí mật độ cây dày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Các địa phương cần tổng hợp phản ánh, kiến nghị và đề xuất danh mục tuyến phố, khu vực cần điều chỉnh mật độ, số lượng cây dự kiến dịch chuyển, chủng loại cây thay thế và thứ tự ưu tiên thực hiện.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội có trách nhiệm rà soát hệ thống cây xanh thuộc phạm vi quản lý, phối hợp hướng dẫn các đơn vị thực hiện biện pháp kỹ thuật; đồng thời nghiên cứu phương án điều chỉnh mật độ, dịch chuyển và trồng thay thế cây hoa sữa.

Các đơn vị liên quan cũng phải đề xuất lộ trình triển khai theo thứ tự ưu tiên, xác định khối lượng công việc, kinh phí dự kiến, nguồn vốn, thời gian thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị, bảo đảm việc điều chỉnh được thực hiện đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế.