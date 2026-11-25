Nội dung nhảy qua vòng lửa của lực lượng Đặc công phục vụ lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 sẽ được thay thế bằng nội dung khác. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo: Bỏ nội dung nhảy qua vòng lửa và hàng rào lửa nhằm tối ưu thời gian. Trong khoảng trống chưa đầy một phút còn lại, lực lượng đặc công có thể bổ sung tiết mục mang tính biểu tượng “Lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn” hoặc dừng ở mức hợp lý. Quá trình tập luyện phải bảo đảm: "Quân đội là phải đều, đẹp, nhanh, mạnh, dứt khoát", đồng thời thể hiện quân dung tươi tắn, linh hoạt.

Thượng tướng Lê Quang Đạo cũng nhấn mạnh việc tiếp thu ý kiến cua đồng chí Bộ trưởng, Cục Tuyên huấn phối hợp lực lượng chức năng tuyển chọn ê kíp kỹ thuật âm thanh, quay hình ảnh đưa lên màn hình LED khớp với động tác thực tế, đồng thời thống nhất người điều hành nghệ thuật.

Về hoạt động chào mừng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Z113 và Cục Tuyên huấn tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp văn nghệ lúc 20 giờ ngày 10/12 tại hồ Hoàn Kiếm, bảo đảm rõ nội dung, tránh chồng lấn.

Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng bàn giao đường lăn, cất hạ cánh, mặt bằng chung cho phương tiện bay các nước khi mang thiết bị sang tham gia triển lãm. Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc chủ trì cùng Cục Tuyên huấn, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội kết nối màn hình LED truyền hình trực tiếp.