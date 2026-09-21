Điều chỉnh lưu lượng điều tiết 2 hồ chứa thủy điện ở Huế

Ngày 21/9, ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế) cho biết, 2 đơn vị vận hành thủy điện trên địa bàn A Lưới vừa có thông báo điều chỉnh lưu lượng xả điều tiết hồ.

Theo thông báo của Công ty CP Thủy điện Trường Phú, căn cứ diễn biến thời tiết đến 9h cùng ngày tại hồ A Lin 3, đơn vị điều chỉnh xả điều tiết tại hồ chứa A Lin 3 thuộc Cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1, Nhà máy thủy điện A Lin B1. Cụ thể, thời gian xả dự kiến bắt đầu từ 13h ngày 21/9, lưu lượng xả dự kiến tăng dần, có thể lên đến 1.200m³/s.

Trước đó, từ ngày 10-13/9, tại TP Huế xảy ra đợt mưa lớn diện rộng. Ảnh: H.D.

Trong khi đó, Công ty CP Thủy điện miền Trung cũng thông báo điều chỉnh xả điều tiết hồ chứa thủy điện A Lưới. Theo đó, căn cứ diễn biến thời tiết đến 6h ngày 21/9 tại hồ thủy điện A Lưới, công ty dự kiến tăng dần lưu lượng xả, có thể lên đến 1.800m³/s. Thời điểm tăng xả dự kiến từ 10h cùng ngày.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, tổng lượng mưa từ 8h ngày 20/9 đến 8h ngày 21/9 phổ biến 40-130mm, có nơi cao hơn như Cảng Tư Hiền 216mm, Giang Hải 224mm.

Dự báo trong 24 giờ tới, TP Huế tiếp tục có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 200mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa với cường độ trên 70mm trong 2 giờ có nguy cơ gây lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi; ngập úng cục bộ đô thị trong thời gian ngắn tại các tuyến đường thấp trũng, có hệ thống cống thoát nước kém hoặc bị tắc.

Sáng cùng ngày, ông Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế ký ban hành công văn về chủ động ứng phó với mưa lớn, dông sét.

Trong đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu UBND các xã, phường triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân tại khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Các địa phương cũng được yêu cầu chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.