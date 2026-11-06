Điều chỉnh lùi thời gian đưa Cảng hàng không Cà Mau vào khai thác

Cảng hàng không Cà Mau đang được khẩn trương thi công.

Theo thông báo của ACV, việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở rà soát tiến độ triển khai thực tế của Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau.

Trong quá trình thi công, điều kiện thời tiết có mưa nhiều trong tháng 10/2026 cùng với tình hình cung ứng một số loại vật liệu xây dựng khan hiếm đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các hạng mục công trình.

Mặc dù ACV, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu đã tập trung nguồn lực, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, song trước những tác động khách quan nêu trên, dự án chưa thể hoàn thành các điều kiện cần thiết để đưa Cảng hàng không Cà Mau vào khai thác trở lại theo kế hoạch ngày 29/11.

Trên cơ sở đó, ACV đã cập nhật kế hoạch thực hiện, bố trí thêm thời gian để hoàn thiện đồng bộ các hạng mục xây dựng và hệ thống trang thiết bị, đồng thời tổ chức kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu và hoàn tất các thủ tục theo quy định trước khi đưa Cảng hàng không vào khai thác trở lại.

Bên trong nhà ga đang được hoàn thiện các hạng mục cuối.

Đến nay, các hạng mục xây dựng nhà ga hành khách đã hoàn thành; hệ thống cơ điện và trang thiết bị nhà ga đã được lắp đặt, đang trong quá trình chạy thử, hiệu chỉnh và hoàn thiện các công tác bàn giao. Đối với khu bay, các hạng mục đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay cùng hệ thống kỹ thuật phụ trợ đang được tập trung triển khai, hoàn thiện theo kế hoạch.

Trong giai đoạn tiếp theo, ACV sẽ tập trung hoàn thiện các hạng mục xây dựng chính, hệ thống đèn tín hiệu, thiết bị dẫn đường và các công trình phụ trợ. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục theo quy định, bảo đảm đầy đủ điều kiện kỹ thuật và an toàn trước khi đưa vào khai thác trở lại.

Việc điều chỉnh thời gian khai thác nhằm bảo đảm chất lượng công trình, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện an toàn, sẵn sàng cho hoạt động khai thác đồng bộ, ổn định và hiệu quả sau khi hoàn thành dự án.

Trong thời gian tới, ACV sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Cà Mau và các cơ quan, đơn vị liên quan, tập trung huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục công trình và hệ thống trang thiết bị theo kế hoạch điều chỉnh.

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau có tổng mức đầu tư hơn 2.399 tỷ đồng từ nguồn vốn hợp pháp của ACV. Đây là công trình giao thông cấp I, thuộc dự án nhóm A. Dự án bao gồm các hạng mục chính như xây dựng đường cất hạ cánh mới kích thước 2.400m x 45m, đường lăn nối, sân đỗ máy bay và hệ thống công trình phụ trợ khu bay; cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách hiện hữu với công suất thiết kế 500.000 hành khách/năm. Sau khi hoàn thành, công trình đáp ứng khả năng tiếp nhận và khai thác các loại tàu bay A320, A321 và tương đương.