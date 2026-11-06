ĐIều chỉnh lộ trình 13 tuyến xe buýt phục vụ thi công các công trình giao thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM điều chỉnh lộ trình 11 tuyến xe buýt. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cụ thể, từ hôm nay đến hết ngày 31-12-2026, lộ trình 11 tuyến xe buýt số 8, 10, 19, 33, 50, 52, 53, 99, 166, 170 và 60-5 sẽ điều chỉnh để phục vụ thi công đường Trục Trung tâm (Đại lộ Đại học) tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM.

Từ 10 giờ ngày 6-11, đơn vị thi công triển khai lắp đặt hàng rào tôn, rào chắn toàn bộ đường Trục Trung tâm và một phần đường Liên khu 3 (Nguyễn Bỉnh Khiêm), đoạn từ ngã ba đường Liên khu 2 (Nguyễn Hiền) đến nút giao đường 621 (Đại lộ Đại học) hiện hữu.

Việc rào chắn khiến hành trình của nhiều tuyến xe buýt ra vào khu vực Đại học Quốc gia bị ảnh hưởng. Các tuyến 8, 10, 19, 33, 50, 52, 53 và 99 được điều chỉnh lưu thông qua các tuyến đường thay thế như Nguyễn Hiền, Tân Lập, đường 621, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thánh Gióng, Tạ Quang Bửu và Quảng trường Sáng tạo.

Tuyến 166 (Đại học Quốc gia – Suối Tiên) điều chỉnh qua các đường Đỗ Mười, Võ Trường Toản, Alexandre de Rhodes, Isaac Newton, Tạ Quang Bửu, Thánh Gióng, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Hiền.

Tuyến 170 (Bến xe buýt Khu A – Bến xe buýt Khu B) và tuyến 60-5 (Bến xe buýt Đại học Quốc gia – Bến xe Biên Hòa) cũng đổi lộ trình qua các trục đường lân cận để bảo đảm hoạt động vận tải.

Từ ngày 7-11-2026, hai tuyến xe buýt số 23 và 64 cũng được tạm điều chỉnh do ảnh hưởng của việc rào chắn thi công nhà ga ST08 (Nguyễn Hồng Đào), thuộc dự án tuyến metro số 2.

ĐIều chỉnh lộ trình 13 tuyến xe buýt phục vụ thi công các công trình giao thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, đường Trường Chinh, đoạn từ đường Trương Công Định đến đường Đồng Đen, cấm xe tải và ô tô khách (trừ xe buýt) lưu thông theo hướng từ Trương Công Định đến Đồng Đen.

Tuyến xe buýt số 23, giữa Bến xe buýt Chợ Lớn và Cầu Lớn, chuyển hướng qua các đường Bàu Cát, Trương Công Định.

Đối với tuyến 64 (Bến xe Miền Đông – Đầm Sen), chiều từ Đầm Sen đi Bến xe Miền Đông được điều chỉnh qua đường Đồng Đen để tránh khu vực thi công ga ST08. Chuyển hướng qua đường Lý Thường Kiệt và vòng xoay Lạc Long Quân – Lý Thường Kiệt nhằm tránh khu vực thi công ga ST07 (Bảy Hiền).