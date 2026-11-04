Điều chỉnh lịch chạy xe buýt điện kết nối Đà Nẵng - Tam Kỳ từ ngày 1/11

Theo thông tin từ Danabus, việc điều chỉnh được thực hiện theo Công văn số 19903/SXD-VTATGT ngày 27/10/2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh biểu đồ chạy xe trên các tuyến xe buýt không trợ giá số 02 và 21.

Tuyến số 21 có điểm đầu tại Bến xe Trung tâm (97-99 Cao Sơn Pháo, phường An Khê), điểm cuối tại số 954 Phan Châu Trinh, khu vực cầu Tam Kỳ (phường Hương Trà). Tuyến đi qua Trung tâm hành chính thành phố, đường 2 Tháng 9, Cách Mạng Tháng Tám, Phạm Hùng, quốc lộ 1 và Bến xe khách Tam Kỳ, với cự ly bình quân 77,2km.

Thời gian hành trình dự kiến khoảng 150 phút/chuyến, trong đó đoạn từ Trung tâm hành chính thành phố đến cầu Tam Kỳ khoảng 120 phút. Tuyến sử dụng xe buýt điện Kim Long sản xuất năm 2026, gồm loại 30 chỗ và 60 chỗ. Tổng số phương tiện bố trí là 25 xe; số xe trực tiếp vận hành được điều chỉnh phù hợp với biểu đồ ngày thường và cuối tuần.

Việc điều chỉnh biểu đồ chạy xe góp phần tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách công cộng trên trục kết nối khu vực trung tâm Đà Nẵng với Điện Bàn, Tam Kỳ, tạo thêm điều kiện đi lại cho người lao động, học sinh, sinh viên và hành khách thường xuyên di chuyển giữa các khu vực. Người dân có thể tra cứu lịch trình, điểm dừng và giờ xuất bến cụ thể trên hệ thống thông tin Danabus để chủ động lựa chọn chuyến đi phù hợp.