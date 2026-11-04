Điều chỉnh khung giờ cao điểm, bình thường, thấp điểm trong biểu giá bán lẻ

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Trao đổi với báo chí ngày 4/11 về việc thực hiện chính sách giá điện, ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng Ban Kinh doanh và Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thông tin về việc điều chỉnh khung giờ sử dụng điện và biểu giá bán lẻ điện đối với các nhóm khách hàng ngoài sinh hoạt.

Điều chỉnh khung giờ sử dụng điện ba giá

Theo ông Nguyễn Quốc Dũng, thực hiện Quyết định số 2892/QĐ-BCT, từ ngày 1/11/2026, khung giờ sử dụng điện theo hình thức ba giá gồm giờ bình thường, giờ thấp điểm và giờ cao điểm được điều chỉnh đối với khách hàng đủ điều kiện thuộc các khối sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, từ thứ Hai đến thứ Bảy, giờ thấp điểm chuyển sang khung 0-6 giờ, tổng cộng sáu giờ, thay cho khung giờ cũ từ 22 giờ đến 4 giờ.

Giờ bình thường áp dụng từ 6 giờ đến 17 giờ 30 phút và từ 22 giờ 30 phút đến 24 giờ, tổng cộng 13 giờ.

Giờ cao điểm được thu gọn vào buổi chiều tối, từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút, tổng cộng năm giờ. Trước đây, giờ cao điểm được phân bổ thành hai khoảng vào buổi sáng và buổi tối, lần lượt từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và từ 17 giờ đến 20 giờ.

Riêng ngày Chủ nhật, giờ bình thường kéo dài từ 6-24 giờ, tổng cộng 18 giờ; giờ thấp điểm từ 0-6 giờ, tổng cộng sáu giờ. Ngày Chủ nhật không áp dụng giá điện giờ cao điểm.

Việc điều chỉnh khung giờ cao điểm và thấp điểm chỉ áp dụng đối với các nhóm khách hàng mua điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và dịch vụ đủ điều kiện áp dụng giá điện ba giá, không áp dụng đối với khách hàng sinh hoạt hộ gia đình.

Biểu giá điện cho sản xuất, hành chính và dịch vụ

Theo phụ lục ban hành kèm Quyết định số 2892/QĐ-BCT, giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng ngoài sinh hoạt được quy định chi tiết theo cấp điện áp và khung giờ sử dụng. Các đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đối với nhóm khách hàng sản xuất, tại cấp cao áp từ 220 kV trở lên, giá điện giờ bình thường là 1.771 đồng/kWh, giờ thấp điểm là 1.101 đồng/kWh và giờ cao điểm là 3.110 đồng/kWh.

Tại cấp cao áp trên 35 kV đến dưới 220 kV, giá giờ bình thường là 1.792 đồng/kWh, giờ thấp điểm là 1.123 đồng/kWh và giờ cao điểm là 3.218 đồng/kWh.

Tại cấp trung áp trên 1 kV đến 35 kV, giá giờ bình thường là 1.814 đồng/kWh, giờ thấp điểm là 1.166 đồng/kWh và giờ cao điểm là 3.348 đồng/kWh. Với cấp hạ áp đến 1 kV, các mức giá tương ứng là 1.966 đồng/kWh, 1.274 đồng/kWh và 3.586 đồng/kWh.

Đối với nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp, cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở giáo dục áp dụng giá 1.901 đồng/kWh ở cấp trung áp trở lên và 2.030 đồng/kWh ở cấp hạ áp.

Giá điện cho chiếu sáng công cộng và các đơn vị hành chính sự nghiệp khác là 2.095 đồng/kWh ở cấp trung áp trở lên và 2.181 đồng/kWh ở cấp hạ áp.

Với cơ sở lưu trú du lịch, cơ cấu giá điện theo khung giờ được áp dụng tương tự nhóm sản xuất. Ở cấp trung áp trở lên, giá giờ bình thường là 1.814 đồng/kWh, giờ thấp điểm là 1.166 đồng/kWh và giờ cao điểm là 3.348 đồng/kWh. Ở cấp hạ áp, các mức giá tương ứng là 1.966 đồng/kWh, 1.274 đồng/kWh và 3.586 đồng/kWh.

Đối với trạm sạc xe điện, ở cấp trung áp trở lên, giá giờ bình thường là 2.549 đồng/kWh, giờ thấp điểm là 1.534 đồng/kWh và giờ cao điểm là 3.758 đồng/kWh. Ở cấp hạ áp, giá giờ bình thường là 2.700 đồng/kWh, giờ thấp điểm là 1.620 đồng/kWh và giờ cao điểm là 4.212 đồng/kWh.

Các nhóm kinh doanh khác áp dụng giá từ 1.577-4.924 đồng/kWh ở cấp trung áp trở lên và từ 1.880-5.313 đồng/kWh ở cấp hạ áp, tùy theo khung giờ sử dụng.

Theo tính toán tổng thể của EVN về tác động của chính sách điều chỉnh giá điện từ ngày 1/11/2026, tổng chi phí mua điện dự kiến của toàn xã hội sẽ giảm khoảng 1.531,89 tỷ đồng/tháng. Việc giảm chi phí được kỳ vọng hỗ trợ tích cực cho sự phục hồi và phát triển kinh tế của các khối ngành.

Ông Nguyễn Quốc Dũng cho biết nhóm doanh nghiệp sản xuất, khối tiêu thụ điện lớn nhất nền kinh tế với 51,84% sản lượng, sẽ tiết kiệm được hơn 578 tỷ đồng mỗi tháng. Khối kinh doanh dịch vụ và sinh hoạt gia đình cũng lần lượt giảm được trên 433 tỷ đồng và 424 tỷ đồng chi phí tiền điện hằng tháng./.