Rà soát, cập nhật quy định về xuất xứ hàng hóa

Theo ông Nguyễn Hoàng Hà, Phó trưởng phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), hệ thống quy định về xuất xứ hàng hóa đang được rà soát, sửa đổi nhằm phù hợp với thực tiễn triển khai các hiệp định thương mại tự do (FTA) và yêu cầu quản lý.

Một trong những nội dung trọng tâm là sửa đổi, bổ sung Nghị định số 31/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. Các nội dung dự kiến điều chỉnh liên quan đến quy trình, hồ sơ, thủ tục cấp C/O và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ông Nguyễn Hoàng Hà, Phó trưởng phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Việc sửa đổi xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khi hệ thống tổ chức cấp C/O hiện nay có sự tham gia của cả các tổ chức thuộc địa phương và Bộ Công Thương. Vì vậy, quy trình cấp chứng nhận xuất xứ cần được điều chỉnh để phù hợp với mô hình tổ chức và hoạt động thực tế.

Bên cạnh đó, nhiều FTA đã hoàn tất đàm phán nâng cấp hoặc đang trong quá trình đàm phán, kéo theo những thay đổi về quy tắc xuất xứ, như: Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ, Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc; Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA)…

Theo ông Nguyễn Hoàng Hà, khi các FTA mới và hiệp định được nâng cấp đi vào thực thi, doanh nghiệp sẽ phải làm quen với những quy định và mẫu C/O tương ứng. Dự kiến, đến năm sau, tổng số mẫu C/O có thể lên tới 23 mẫu.

Cùng với việc sửa đổi Nghị định 31/2018/NĐ-CP, hệ thống thông tư hướng dẫn cũng được rà soát, điều chỉnh để đồng bộ với quy định mới. Các nội dung liên quan đến thủ tục cấp C/O, kiểm tra, xác minh xuất xứ và phân luồng hồ sơ sẽ được cập nhật. “Một điểm đáng chú ý là hồ sơ đề nghị cấp C/O dự kiến được phân thành các luồng xanh, vàng, đỏ, tương tự phương thức phân luồng trong lĩnh vực hải quan”, ông Nguyễn Hoàng Hà cho hay.

Trước những thay đổi trên, đại diện Cục Xuất nhập khẩu khuyến nghị doanh nghiệp thường xuyên cập nhật quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa, đặc biệt là những điều chỉnh liên quan đến FTA mà doanh nghiệp đang khai thác. Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử là một trong những địa chỉ để tra cứu các văn bản pháp quy và thông tin hướng dẫn.

Doanh nghiệp cần lựa chọn đúng quy tắc xuất xứ

Bên cạnh việc cập nhật chính sách, ông Nguyễn Hoàng Hà cũng lưu ý, doanh nghiệp cần hiểu rõ quy tắc xuất xứ để lựa chọn hình thức chứng nhận phù hợp với từng thị trường, mặt hàng và mục tiêu hưởng ưu đãi thuế quan.

Theo đó, nếu muốn tận dụng ưu đãi thuế quan từ các FTA, hàng hóa phải đáp ứng quy tắc xuất xứ của hiệp định tương ứng. Trường hợp không sử dụng ưu đãi FTA, doanh nghiệp có thể áp dụng quy tắc xuất xứ không ưu đãi và sử dụng C/O mẫu B khi có nhu cầu chứng nhận xuất xứ.

Doanh nghiệp được khuyến nghị cập nhật quy định về xuất xứ hàng hoá để lựa chọn C/O phù hợp.

“C/O không phải chứng từ bắt buộc đối với mọi lô hàng xuất khẩu mà là một chứng từ thương mại trong bộ hồ sơ hải quan. Vì vậy, doanh nghiệp cần xác định rõ yêu cầu của thị trường nhập khẩu và khách hàng trước khi lựa chọn hình thức chứng nhận”, ông Nguyễn Hoàng Hà nhấn mạnh.

Về nguyên tắc, hàng hóa có xuất xứ được chia thành hai nhóm: Hàng hóa có xuất xứ thuần túy và hàng hóa có xuất xứ không thuần túy.

Hàng hóa có xuất xứ thuần túy là những sản phẩm được trồng, thu hoạch, khai thác hoặc sản xuất hoàn toàn tại một quốc gia. Đối với hàng hóa không có xuất xứ thuần túy, doanh nghiệp cần căn cứ quy tắc xuất xứ mặt hàng của từng FTA để xác định điều kiện áp dụng. Mỗi hiệp định có quy định riêng đối với từng nhóm sản phẩm, do đó không thể sử dụng chung một bộ tiêu chí xuất xứ cho tất cả thị trường.

Các tiêu chí thường được áp dụng gồm hàm lượng giá trị khu vực (RVC) và chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC). Với yêu cầu về hàm lượng giá trị khu vực, doanh nghiệp phải tính toán tỷ lệ giá trị nguyên liệu có xuất xứ và các yếu tố liên quan theo phương pháp quy định trong từng hiệp định để xác định sản phẩm có đáp ứng điều kiện hay không.

Một vấn đề khác cần được quan tâm là việc sử dụng nguyên liệu nhập khẩu và quy định cộng gộp xuất xứ. Theo ông Nguyễn Hoàng Hà, doanh nghiệp cần phân biệt giữa RVC và LVC (tỷ lệ phần trăm giá trị trong quy tắc xuất xứ hàng hóa không ưu đãi), đồng thời nghiên cứu quy định cụ thể của từng hiệp định về việc cộng gộp nguyên liệu. Không phải mọi nguyên liệu nhập khẩu đều được tính là nguyên liệu có xuất xứ khi xác định tỷ lệ đáp ứng quy tắc xuất xứ.

Đặc biệt, doanh nghiệp cần lưu ý quy định về công đoạn gia công, chế biến đơn giản. Đây là những công đoạn không tạo ra sự chuyển đổi cơ bản về tính chất, đặc điểm hoặc công dụng của hàng hóa, đồng thời không đóng góp đáng kể vào quá trình tạo ra giá trị gia tăng của sản phẩm.

Theo đại diện Cục Xuất nhập khẩu, việc thực hiện các công đoạn gia công, chế biến đơn giản, dù riêng rẽ hay kết hợp, không đủ điều kiện để xác định xuất xứ hàng hóa. Để được công nhận xuất xứ, sản phẩm phải trải qua quá trình sản xuất hoặc chuyển đổi cơ bản đáp ứng quy định của hiệp định tương ứng.

Từ thực tế này, doanh nghiệp cần chú trọng kiểm soát nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất và hồ sơ chứng minh xuất xứ ngay từ đầu. Việc xác định đúng tiêu chí xuất xứ không chỉ giúp lựa chọn chính xác mẫu C/O mà còn hạn chế rủi ro khi cơ quan chức năng hoặc đối tác nhập khẩu tiến hành kiểm tra, xác minh.

Các FTA liên tục được nâng cấp, bổ sung và mở rộng, việc chủ động cập nhật quy định, nắm chắc quy tắc xuất xứ của từng thị trường là yêu cầu quan trọng để doanh nghiệp thực hiện đúng thủ tục chứng nhận và khai thác hiệu quả các ưu đãi thương mại.