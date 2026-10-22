Điều chỉnh giờ cao điểm điện: Chi phí ngành thép tăng dưới 9%
Bộ Công thương vừa công bố kết quả đánh giá tác động của việc điều chỉnh khung giờ cao điểm, thấp điểm sử dụng điện đối với khách hàng sản xuất và kinh doanh. Theo đó, việc đánh giá được thực hiện dựa trên sản lượng điện tiêu thụ năm 2025 của khách hàng, phân bổ lại theo khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường dự kiến áp dụng.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/dieu-chinh-gio-cao-diem-dien-chi-phi-nganh-thep-tang-duoi-9/7448.html