Điều chỉnh giao thông Vành đai 1 đoạn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh

Ngày 23/9, căn cứ hiện trạng tổ chức giao thông khu vực rào chắn đường Vành đai 1 (đoạn phạm vi rào chắn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh) và các khu vực lân cận, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đường Vành đai 1 (đoạn phạm vi rào chắn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh) đi nút giao Voi Phục thuộc địa bàn phường Láng, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.

Cụ thể, phương án điều chỉnh tổ chức giao thông như sau: Tổ chức giao thông 2 chiều cho các phương tiện xe máy theo hướng Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục, trên một phần đường của ½ mặt cắt thiết kế đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến qua cổng Bệnh viện Nhi Trung ương, bề rộng mặt đường 8,2 m; tổ chức giao thông 2 chiều cho các phương tiện theo hướng Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục, trên một phần đường của ½ mặt cắt thiết kế đoạn từ cổng Bệnh viện Nhi Trung ương đến qua cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bề rộng mặt đường 15 m.

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội chủ động phối hợp với UBND các phường trong phạm vi dự án tổ chức tuyên truyền đến nhân dân khu vực chịu sự ảnh hưởng do thi công dự án, đặc biệt là nhân dân khu vực rào chắn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để chủ động có kế hoạch và đi lại phù hợp.

Ban Quản lý dự án cũng bổ sung biển cấm dừng đỗ, biển hạ chế tốc độ, tại cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viên Nhi Trung ương để đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, giảm tối đa nguy cơ ùn tắc giao thông trong quá trình khai tác tạm; tổ chức duy trì hệ thống chiếu sáng trong suốt quá trình vận hành khai thác tạm để cho các phương tiện đi lại an toàn và thuận lợi; bố trí đầy đủ biển bao giao thông tại chỗ và từ xa để phục vụ công tác hướng dẫn phân luồng giao thông cho các phương tiện đi lại an toàn và thuận lợi.

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thi công các hạng mục cầu tại các nút giao Giảng Võ - Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh; các tuyến đường thuộc phạm vi dự án và báo cáo liên ngành Sở Xây dựng - Công an thành phố Hà Nội để được xem xét phối hợp trong công tác điều chỉnh tổ chức giao thông kịp thời, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư dự án.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tư đô thị trên tuyến đường, nút giao; theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

UBND phường Láng, Giảng Võ chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận đặc biệt tại cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và cổng Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện bổ sung hệ thống rào chắn di động, biển báo giao thông khu vực cổng bệnh viện phụ sản Hà Nội, Bệnh viên Nhi… theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông. Đơn vị theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng Hà Nội) bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện lưu thông theo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông. Đồng thời, theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp. Phòng Giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình giao thông khu vực để kịp thời phát hiện những bất cập, đề xuất phương án và báo cáo lãnh đạo Sở Xây dựng điều chỉnh cho phù hợp với tình hình giao thông của khu vực.