Hà Nội điều chỉnh giao thông trên đường Trần Hưng Đạo và Quán Sứ để phục vụ thi công ga ngầm S12 (Ảnh minh hoạ).

Theo thông tin được đại diện Sở Xây dựng Hà Nội công bố chiều 18-11, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm giao thông cho các phương tiện đi qua khu vực nhà ga S12, đường chuyển làn và gara trong thời gian rào chắn, thi công dự án.

Cụ thể, trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ đường Yết Kiêu đến phố Quán Sứ, các phương tiện xe máy được lưu thông hai chiều; ô tô đi một chiều theo hướng từ Yết Kiêu đến Quán Sứ.

Trên phố Quán Sứ, đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Trần Hưng Đạo, xe máy cũng được lưu thông hai chiều; ô tô đi một chiều theo hướng từ Trần Hưng Đạo đến đường Lý Thường Kiệt. Các hướng giao thông khác tiếp tục tổ chức theo phương án hiện trạng.

Để bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm thu gọn rào chắn, hoàn trả tối đa diện tích mặt đường phục vụ giao thông. Chủ đầu tư đồng thời phải bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn từ xa và tại chỗ; lắp đặt biển cấm dừng, đỗ xe trên các tuyến đường xung quanh khu vực thi công.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu tại nút Quán Sứ - Lý Thường Kiệt và các nút lân cận phù hợp với lưu lượng phương tiện. Các lực lượng chức năng sẽ theo dõi tình hình thực tế để kịp thời phát hiện, đề xuất điều chỉnh những bất cập trong tổ chức giao thông.