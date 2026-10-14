Điều chỉnh giao thông tạm thời trên đường Hồ Chí Minh khu vực cầu Đồng Dăm

Cán bộ, chiến sĩ đội CSGT số 1 làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông. Ảnh minh họa: Phạm Kiên/TTXVN

Cụ thể phương án thi công và điều chỉnh tổ chức giao thông như sau: Giai đoạn 1 (dự kiến 40 ngày) rào chắn phần mặt cầu bên phải tuyến theo hướng Sơn Tây đi Xuân Mai, chiều rộng 6,5m; phần mặt cầu còn lại rộng khoảng 5,3m phục vụ phương tiện lưu thông luân phiên từng hướng. Thời gian lưu thông mỗi hướng khoảng 5 - 15 phút, điều chỉnh theo lưu lượng thực tế.

Giai đoạn 2 (dự kiến 40 ngày), sau khi hoàn thành giai đoạn 1 và bảo đảm điều kiện lưu thông an toàn, chuyển rào chắn sang phần mặt cầu bên trái theo hướng Xuân Mai đi Sơn Tây, chiều rộng 6,5m, chiều rộng còn lại khoảng 5,5m (sau khi sửa chữa mặt cầu ở giai đoạn 1); Tổ chức cho phương tiện lưu thông luân phiên từng hướng trên phần mặt cầu còn lại như giai đoạn 1.

Để phương án thi công và điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu nhà thầu thi công đúng phạm vi, tiến độ và biện pháp được chấp thuận; duy trì giao thông an toàn qua khu vực; Bố trí rào chắn hai lớp, báo hiệu từ xa theo cả hai hướng, đèn cảnh báo, chiếu sáng ban đêm và người hướng dẫn, cảnh giới; thường xuyên kiểm tra, duy trì trong suốt thời gian thi công.

Bên cạnh đó, nhà thầu không tập kết vật tư, máy móc ngoài phạm vi được phép; bảo đảm vệ sinh mặt đường, tầm nhìn và điều kiện hoạt động của phương tiện thi công; Kịp thời thu gọn máy móc, phối hợp xử lý khi xảy ra ùn tắc, tai nạn, cháy, nổ hoặc sự cố; tạm dừng thi công khi không bảo đảm an toàn. Thu dọn, hoàn trả hiện trường sau từng ca, từng giai đoạn và khi hoàn thành công trình.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng; kiểm tra, xử lý các tình huống ùn tắc, mất an toàn giao thông trong thời gian thi công. UBND xã Phù Cát chỉ đạo Công an xã và các lực lượng chức năng phối hợp hướng dẫn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực thi công và các tuyến kết nối.

Trước đó, ngày 10/10, Sở Xây dựng thực hiện phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công dự án cải tạo, sửa chữa đảm bảo an toàn cầu Lặt - Km5+550 đường 415 thuộc địa bàn xã Ba Vì (Hà Nội). Cụ thể về phân luồng tại chỗ, trước khi phá dỡ cầu cũ rào chắn cấm toàn bộ người và phương tiện đi qua cầu Lặt để phá dỡ cầu phục vụ thi công, cải tạo cầu mới. Tổ chức cắm đầy đủ hệ thống biển báo để thông báo, chỉ dẫn cho người và phương tiện tham gia giao thông được chỉ dẫn đi vòng tránh bảo đảm an toàn và thuận lợi.

Cùng với đó, trong thời gian phá dỡ cầu cũ để thi công cải tạo, xây dựng cầu mới thực hiện phân luồng cấm toàn bộ người và phương tiện đi qua cầu cũ, tổ chức phân luồng tại chỗ cho người và phương tiện thô sơ qua đường tránh, cầu tạm từ ngày thi công xây dựng xong đường tránh, cầu tạm bảo đảm an toàn giao thông theo đúng hồ sơ thiết kế đã phê duyệt.

Về phân luồng từ xa, tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông cho toàn bộ các phương tiện bằng hệ thống biển báo để vòng tránh phạm vi xây dựng công trình cầu Lặt - Km5+550 trên đường 415. Phương án phân luồng chủ đạo là tổ chức giao thông đi theo đường 89B (đê Minh Khánh) và qua các tuyến nối đường 415 với đường 89B, bảo đảm cho các phương tiện lưu thông được an toàn, thuận lợi.

Cụ thể, các phương tiện từ đường 414 đi Chẹ và ngược lại theo hướng đường 414 - đường 89B (Đê Minh Khánh) - Chẹ. Các phương tiện từ Km5+300 trên đường 415 đi hướng Chẹ theo hướng đường 415 - đường ĐH.19 - đường 89B (Đê Minh Khánh) - đường ĐH.20 - đường 415 - Chẹ. Các phương tiện từ Km6+00 trên đường 415 đi hướng Đá Chông theo hướng đường 415 - đường ĐH.20 - đường 89B (Đê Minh Khánh) - đường ĐH.19 - đường 415 - Đá Chông.

Để phương án phân luồng tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND xã Ba Vì tổ chức thông báo các nội dung của thông báo phân luồng giao thông để nhân dân địa phương được biết nhằm đảm bảo an toàn giao thông; chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc thường xuyên phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn phương tiện giao thông theo phương án phân luồng.

Song song với đó, Sở Xây dựng cũng đề nghị Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường 415, 89B, 414 và các tuyến lân cận trong khu vực để phục vụ tốt phương án phân luồng giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng, các lực lượng chức năng có liên quan và chính quyền địa phương để tổ chức các chốt trực từ xa đảm bảo an toàn giao thông.