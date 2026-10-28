Điều chỉnh giao thông nút giao đầu cầu Thăng Long từ ngày 29/10

Cầu Thăng Long. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngày 28/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông tại vị trí nút giao phía Bắc đầu cầu Thăng Long.

Từ 22 giờ ngày 29/10, thực hiện tháo rào chắn và thông xe tại vị trí nút giao phía Bắc đầu cầu Thăng Long, sau khi hoàn thành hạng mục đường bêtông ximăng thuộc dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ.

Đối với hạng mục lắp đặt thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe, tổ chức rào chắn cục bộ một làn trên tổng số ba làn (chiều từ Nội Bài về Cầu Giấy) để lắp đặt thiết bị, tổ chức bảo đảm giao thông tại chỗ (thời gian thi công 2 ngày/1 làn xe). Các phương tiện lưu thông hai chiều trên bốn làn xe, đồng bộ với mặt cắt ngang cầu.

Các loại xe ôtô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, xe buýt được lưu thông qua cầu Thăng Long như trước thời điểm phân luồng phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe ngày 15/9.

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với các cơ quan báo chí, các đơn vị vận tải để thông báo việc tháo rào chắn, thông xe hai làn mỗi chiều qua cầu Thăng Long từ 22 giờ ngày 29/10; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua khu vực thi công.

Đối với các hạng mục thi công còn lại, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông tổ chức thực hiện phân luồng giao thông tại chỗ, bảo đảm hai làn mỗi chiều qua cầu Thăng Long.

Bên cạnh đó, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội thông báo cho các xí nghiệp vận hành xe buýt nắm bắt phương án điều chỉnh tổ chức giao thông để lưu thông qua cầu Thăng Long.

Trước đó, ngày 10/9, Sở Xây dựng Hà Nội đã thông tin, nhằm phục vụ thi công trạm cân tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long giai đoạn 2, từ ngày 15/9-10/11, điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao phía Bắc đầu cầu Thăng Long.

Cụ thể, về phương án rào chắn và phân luồng tại chỗ, tại vị trí đường đầu cầu Thăng Long (phía xã Vĩnh Thanh), trong đợt 1 tổ chức rào chắn 2 làn đường theo chiều từ Hà Nội đi Đông Anh, dự kiến 25 ngày để thi công trạm cân; phân luồng các phương tiện di chuyển hai chiều trên phần đường còn lại gồm 3 làn đường.

Đợt 2, sau khi hoàn thành thi công đợt 1, bảo đảm điều kiện an toàn khai thác, tháo rào và thông xe 2 làn đường chiều Hà Nội đi Đông Anh; tổ chức rào chắn 3 làn đường còn lại theo chiều từ Đông Anh đi Hà Nội để thi công trạm cân; các phương tiện di chuyển hai chiều trên phần đường còn lại gồm 2 làn đường. Thời gian rào chắn, điều chỉnh tổ chức giao thông từ ngày 15/9 đến 10/11.

Đồng thời, cấm các loại xe ôtô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, không bao gồm xe buýt, lưu thông qua cầu Thăng Long từ 5-24 giờ hằng ngày, trong thời gian từ ngày 15/9-10/11; điều chỉnh tốc độ lưu thông tối đa cho phép giảm dần xuống 40 km/giờ khi qua khu vực thi công; cấm phương tiện dừng, đỗ trên đường khu vực thi công./.