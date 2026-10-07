Điều chỉnh giao thông để cải tạo thoát nước tại Sóc Sơn

Cụ thể, đơn vị thi công quây rào phạm vi thi công bằng rào di động để phục vụ thi công hệ thống thoát nước, sát mép phải đường 131 và thi công dọc tuyến theo hình thức cuốn chiếu từng phân đoạn, chiều dài mỗi phân đoạn từ 20 m đến 30 m. Chiều rộng quây rào lòng đường tính từ mép đường B=2,0 m, chiều rộng phần đường còn lại để các phương tiện lưu thông 5,5 m; chỉ chuyển sang phân đoạn tiếp theo sau khi hoàn trả phân đoạn trước, bảo đảm an toàn giao thông.

Đối với các vị trí thi công cắt ngang đường, ngang ngõ, ngang cổng cơ quan, xí nghiệp, rào chắn phạm vi thi công không quá 1/2 mặt cắt đường, sử dụng phần mặt đường còn lại để phân luồng cho các phương tiện lưu thông. Đơn vị thi công chỉ chuyển sang phần mặt đường còn lại sau khi hoàn trả, bảo đảm an toàn giao thông phạm vi thi công. Bố trí nhân lực cảnh báo, điều tiết, hướng dẫn các phương tiện qua vị trí thi công bảo đảm an toàn giao thông. Thời gian thi công từ 22 giờ và đến 20/11 kết thúc; đồng thời hoàn trả, vệ sinh mặt đường, thu dọn rào chắn trước 5 giờ.

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông, thi công đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội giao Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố bố trí đầy đủ hệ thống biển báo hiệu, biển chỉ dẫn phân luồng từ xa, phân luồng tại chỗ; bố trí hệ thống đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm toàn bộ khu vực công trường; tại công trường phải bố trí nhân lực hướng dẫn, điều tiết cho xe qua khu vực thi công.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố cũng chủ trì phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan thực hiện công tác tổ chức phân luồng giao thông tại chỗ và phân luồng từ xa cho các phương tiện giao thông; bố trí nhân lực trực chốt trong suốt quá trình thi công để hướng dẫn giao thông, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Khi có hiện tượng ùn tắc giao thông, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố phải có phương án xử lý kịp thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để bảo đảm giao thông thông suốt; phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ dân phố bị ảnh hưởng khi thi công tuyên truyền, thông tin về dự án, phương án tổ chức thi công, tiến độ thi công để nhân dân biết chủ động công việc, đồng thuận với chủ đầu tư khi thi công dự án.

Bên cạnh đó, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố chỉ đạo nhà thầu thi công theo đúng biện pháp thi công đã được phê duyệt; bảo đảm an toàn lao động trong quá trình thi công; bảo đảm an toàn cho các công trình ngầm, nổi quanh khu vực thi công; hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố hư hỏng công trình quanh khu vực với nguyên nhân do thi công gây ra.

Đối với các vị trí hố ga, rãnh đào chưa thi công xong, phải sử dụng tấm thép chịu lực để đậy kín, cố định chắc chắn, không trơn trượt, không tạo gờ cao, không phát sinh tiếng ồn lớn khi phương tiện lưu thông. Tấm thép đậy hố ga, rãnh đào phải phù hợp với kích thước hố đào và tải trọng phương tiện được phép lưu thông; được cố định chắc chắn, chống trượt.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng giao Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố điều chỉnh điểm dừng chờ xe buýt bị ảnh hưởng trong phạm vi thi công; thông báo cho các Xí nghiệp vận hành xe buýt nắm bắt được phương án điều chỉnh tổ chức giao thông để lưu thông theo quy định.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) chỉ đạo bố trí lực lượng phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao.

UBND xã Sóc Sơn chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.

Cùng ngày, Sở Xây dựng Hà Nội cũng thông tin, để bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cầu Thăng Long trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long (giai đoạn 2), từ ngày 9/10 sẽ thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long.

Phương án điều chỉnh giao thông sẽ cấm xe buýt qua cầu Thăng Long trong các khung giờ cao điểm, đồng thời điều chỉnh luồng tuyến xe buýt qua cầu Nhật Tân để sang phía Bắc cầu Thăng Long. Cùng với đó, điều chỉnh thời gian cấm các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên (không bao gồm xe buýt) lưu thông qua cầu Thăng Long từ 5 giờ - 22 giờ hàng ngày, từ ngày 9/10 đến 10/11.

Phương án này cũng cấm các loại xe ô tô trong giờ cao điểm đi từ đường gom Bắc cầu Thăng Long (đoạn trước cổng B Khu Công nghiệp Thăng Long) rẽ phải lên cầu Thăng Long. Phân luồng các phương tiện ô tô từ đường gom, Đường 6 (đường Bắc Thăng Long - Vực Dê) muốn qua cầu Thăng Long theo hướng đường gom cầu Thăng Long/đường 6 - đường Anh Dũng/ đường B2 - đường Hoàng Sa - đường Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long.