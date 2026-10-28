Điều chỉnh giao thông cầu Thăng Long, xe tải và xe khách được lưu thông trở lại

Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao phía Bắc đầu cầu Thăng Long, tổ chức tháo rào chắn và thông xe từ 22h ngày 29/10/2026.

Theo Thông báo số 1592/TB-SXD ngày 28/10/2026, việc thông xe sớm được thực hiện sau khi hoàn thành hạng mục đường bê tông xi măng thuộc Dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ thuộc địa bàn thành phố Hà Nội.

Đối với hạng mục lắp đặt thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe còn lại, đơn vị thi công sẽ tổ chức rào chắn cục bộ từng làn trên tổng số ba làn xe theo chiều từ Nội Bài về Cầu Giấy. Thời gian thi công dự kiến là 2 ngày cho mỗi làn xe. Trong quá trình thi công, các phương tiện lưu thông hai chiều trên bốn làn xe, đồng bộ với mặt cắt ngang cầu.

Từ đêm 29/10, xe tải từ 2 tấn, xe khách từ 16 chỗ trở lên cùng xe buýt được lưu thông qua cầu Thăng Long. (Ảnh Thành Long)

Về đối tượng phương tiện, các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên, xe khách từ 16 chỗ trở lên, xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định và xe buýt được lưu thông qua cầu Thăng Long như trước thời điểm phân luồng phục vụ thi công trạm cân ngày 15/9/2026.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan báo chí, đơn vị liên quan để thông báo phương án tổ chức giao thông, hướng dẫn phương tiện lưu thông qua khu vực thi công. Đối với các hạng mục còn lại, việc phân luồng tại chỗ phải bảo đảm hai làn xe mỗi chiều qua cầu Thăng Long.