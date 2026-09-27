Điều chỉnh giao thông, bảo đảm tiến độ hầm chui Cổ Linh

Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, tại điểm mở dải phân cách đối diện ngõ 64 Cổ Linh, ô tô bị cấm quay đầu và rẽ trái trong hai khung giờ cao điểm, từ 6h30 đến 8h30 và từ 16h30 đến 18h30 hằng ngày.

Trong thời gian trên là thời điểm lưu lượng phương tiện trên tuyến tăng cao, việc hạn chế các hướng chuyển dòng được kỳ vọng giảm xung đột, giúp phương tiện di chuyển ổn định hơn.

Trong thời gian áp dụng phương án mới, ô tô có nhu cầu quay đầu sẽ tiếp tục di chuyển đến điểm mở dải phân cách tiếp theo để thực hiện. Tại điểm mở dải phân cách giao với đường Trần Đăng Khoa, xe khách và các loại xe có tải trọng toàn bộ trên 3,5 tấn cũng bị cấm quay đầu. Các phương tiện thuộc diện hạn chế được hướng dẫn di chuyển đến điểm mở dải phân cách tiếp theo để quay đầu.

Việc tổ chức giao thông được triển khai trong bối cảnh khu vực nút giao Cổ Linh đang phục vụ thi công dự án hầm chui. Đây là khu vực có lưu lượng phương tiện lớn, kết nối nhiều tuyến đường quan trọng ở phía Đông Hà Nội.

Vào các khung giờ cao điểm, dòng phương tiện từ nhiều hướng cùng dồn về khiến khu vực thường xuyên chịu áp lực giao thông.

Cùng với việc hạn chế quay đầu, rẽ trái, Hà Nội cũng bổ sung hệ thống biển chỉ dẫn trên đường Đàm Quang Trung, đoạn giao với phố Vũ Lập. Các biển chỉ dẫn giúp phương tiện đi theo hướng Hồng Tiến - Nguyễn Văn Cừ chủ động lựa chọn lộ trình, qua đó hạn chế tập trung phương tiện tại khu vực đang thi công.

Trong ngày đầu triển khai phương án, việc bố trí biển báo, biển chỉ dẫn và phân luồng được chú trọng nhằm giúp người dân dễ nhận biết các hướng di chuyển mới. Người điều khiển phương tiện khi qua khu vực đường Cổ Linh cần quan sát biển báo, tuân thủ hướng dẫn và chủ động điều chỉnh hành trình, nhất là trong hai khung giờ cao điểm.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được yêu cầu khẩn trương lắp đặt hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn theo phương án được phê duyệt; đồng thời phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố theo dõi tình hình giao thông thực tế, kịp thời xử lý những bất cập phát sinh.

Các nhà thầu thi công dự án hầm chui nút giao Cổ Linh được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt tại khu vực nút giao. Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội và UBND phường Long Biên bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, dừng đỗ phương tiện trái quy định hoặc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông.

Phương án tổ chức giao thông được áp dụng từ ngày hôm nay 27-9 cho đến khi có thông báo thay thế. Người dân lưu thông qua khu vực nút giao Cổ Linh cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, đặc biệt trong giờ cao điểm, góp phần bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc trong thời gian dự án được triển khai.