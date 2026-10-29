Điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ hôm nay 29/10

Xăng sinh học E10 bán tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu PVOIL trên phố Thái Thịnh, Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Giá xăng dầu được điều chỉnh từ 15h hôm nay 29/10 theo quyết định của liên Bộ Công Thương-Tài chính; trong đó liên Bộ Công Thương-Tài chính không trích lập và trích chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước)

Theo đó, giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 26.027 đồng/lít, tăng 666 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; xăng E10RON95-III không cao hơn 25.734 đồng/lít, tăng 521 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành nhưng thấp hơn xăng E5RON92 293 đồng/lít; dầu điêzen 0.05S không cao hơn 30.246 đồng/lít, tăng 696 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 23.596 đồng/kg, tăng 223 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Ngoài ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: lực lượng Houthi ở Yemen giao tranh với quân đội Chính phủ Yemen và tiếp tục tấn công vào cơ sở dầu khí của Saudi Arabia; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm; OPEC+ dự kiến giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 12; nhà máy lọc dầu của Nga tăng sản lượng sản xuất dầu diesel; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn … Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 22/10/2026 và kỳ điều hành ngày 29/10/2026 là: 138,554 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 6,192 USD/thùng, tương đương tăng 4,68%); 139,118 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 5,630 USD/thùng, tương đương tăng 4,22%); 172,570 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 4,558 USD/thùng, tương đương tăng 2,71%); 810,434 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 9,794 USD/tấn, tương đương tăng 1,22%).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 29/10 quy đổi ra VND:

Về giá xăng: Thái Lan: 32.550 VND/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.010 VND/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 48.276 VND/lít; Trung Quốc: 35.017 VND/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 25.734 VND/lít.

Về giá dầu: Về giá dầu: Thái Lan: 33.333 VND/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.179 VND/lít; Lào: 40.848 VND/lít; Trung Quốc: 31.924 VND/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 30.246 VND/lít.

Hiện giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.