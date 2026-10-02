Điều chỉnh diện tích đất tại Khu du lịch văn hóa Sóc Sơn

Các hạng mục thuộc Dự án Khu bảo tồn thuộc khu vực IV khu du lịch - văn hóa Sóc Sơn. Ảnh: Trọng Tùng.

Theo Quyết định số 5262/QĐ-UBND, diện tích đất cho Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ vui chơi giải trí thể thao Hà Nội thuê thực hiện dự án được đính chính từ 148.707,7m² xuống còn 123.304,9m².

Như vậy, diện tích đất cho thuê giảm 25.402,8m², toàn bộ là đất giao thông. Trong đó, 22.504,5m² thuộc hai tuyến đường từ Quốc lộ 3 đi Đền Sóc và từ đường Đền Sóc đi hồ Đồng Quan; 2.898,3m² thuộc tuyến đường phía Đông Nam dự án.

Việc đính chính diện tích được thực hiện trên cơ sở kết quả rà soát quá trình bồi thường, hỗ trợ và thực tế quản lý, sử dụng đất tại địa phương.

Cùng với thay đổi về diện tích, Hà Nội chuyển hình thức sử dụng phần đất trên từ Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê sang thu tiền thuê đất hằng năm. Việc chuyển đổi được thực hiện theo đề nghị của doanh nghiệp và phù hợp với quy định hiện hành.

Sau khi có quyết định mới, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các thủ tục xác định giá đất làm căn cứ tính tiền thuê đất, hoàn thành nghĩa vụ tài chính và các khoản còn thiếu nếu có. Doanh nghiệp cũng phải thực hiện các thủ tục liên quan đến hợp đồng thuê đất, đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp hoặc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận mới theo quy định.

Đối với 2.898,3m² đất thuộc tuyến đường phía Đông Nam dự án, từ đường Đền Sóc đi Đội 4 thôn Vệ Linh, chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt và bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Trước đó, tháng 10-2025, UBND thành phố Hà Nội đã cho Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ vui chơi giải trí thể thao Hà Nội thuê 148.707,7m² đất đợt 1 để thực hiện Dự án Khu du lịch văn hóa Sóc Sơn khu III - Khu công cộng và làng du lịch. Đây là phần diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Theo quyết định cho thuê đất thời điểm đó, dự án có thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày ký quyết định. Khu đất được xác định theo Quy hoạch chi tiết dự án tỷ lệ 1/500 đã được UBND thành phố phê duyệt. Hình thức cho thuê là không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Với quyết định mới, diện tích đất đợt 1 của dự án được xác định lại còn 123.304,9m², đồng thời chuyển sang phương thức trả tiền thuê đất hằng năm.