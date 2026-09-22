Điều chỉnh điểm cộng IELTS: Thí sinh vẫn có nhiều lợi thế khi xét tuyển

Dự thảo Thông tư sửa đổi quy chế tuyển sinh đề xuất từ năm 2027 không còn điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định đối với chứng chỉ, thành tích hoặc tiêu chí bổ sung.

Bộ GD-ĐT cho biết, đây là điều chỉnh cấp thiết nhằm bảo đảm mọi thí sinh dự tuyển vào cùng một ngành được đánh giá theo cùng yêu cầu đầu vào, trên cùng thang đo; đồng thời làm cho tuyển sinh minh bạch, đơn giản và thực chất hơn.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Xuân Quý

Nhìn nhận về điều chỉnh này, TS Lê Anh Đức, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, Bộ GD-ĐT đã phân tích dữ liệu lớn và kịp thời thay đổi, điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tiễn, nhằm đảm bảo các mục tiêu công bằng trong tuyển sinh của toàn hệ thống.

"Sự điều chỉnh trên không phủ nhận vai trò quan trọng của chứng chỉ IELTS. IELTS vẫn là một lợi thế của thí sinh trong xét tuyển ", TS Lê Anh Đức cho hay.

TS Lê Anh Đức nhấn mạnh, điều chỉnh trên không làm mất đi quyền tự chủ của các cơ sở đào tạo trong tuyển sinh. Cơ sở đào tạo có thể sử dụng chứng chỉ tiếng Anh trong tuyển sinh theo nhiều hướng.

Thứ nhất, có thể quy đổi điểm để thay thế cho môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc kỹ năng tiếng Anh trong các kỳ xét tuyển sinh.

Thứ hai, là điều kiện đầu vào tuyển sinh của các chương trình, đặc biệt là các chương trình đào tạo với các tỷ lệ môn học nhất định được giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh.

Thứ ba, là tiêu chí dùng trong xét tuyển vào các chương trình đào tạo liên kết quốc tế hoàn toàn học bằng tiếng Anh theo yêu cầu của chương trình đào tạo.

Theo ông, chứng chỉ tiếng Anh theo chuẩn quốc tế phản ánh kỹ năng ngôn ngữ đạt chuẩn của thí sinh. Đây cũng là một lợi thế giúp thí sinh có điều kiện thuận lợi để tiếp cận với các nguồn học liệu, tài liệu phong phú, đa dạng bằng tiếng Anh, thích ứng tốt trong môi trường học tập có yếu tố quốc tế có sử dụng tiếng Anh.

"Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, thí sinh có IELTS vẫn có lợi thế lớn. Nhà trường có nhiều chương trình đào tạo bằng tiếng Anh; môi trường học tập quốc tế - nơi tiếng Anh được sử dụng như ngôn ngữ thứ hai. Bên cạnh đó, sinh viên được công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh; công nhận kết quả và chuyển đổi tín chỉ cho các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo,...", TS Lê Anh Đức chia sẻ.

TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NVCC

Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh,mục tiêu của việc sử dụng chứng chỉ tiếng Anh trong tuyển sinh là nhằm tuyển được thí sinh có kỹ năng ngôn ngữ, năng lực học tập tốt; đào tạo ra nguồn lực chất lượng cao phụng sự cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế.

"Sự thay đổi/điều chỉnh chính sách trên không ảnh hưởng đến tuyển sinh của Đại học Kinh tế Quốc dân. Các thí sinh có IELTS vẫn có một lợi thế đáng kể khi xét tuyển vào Đại học Kinh tế Quốc dân", TS Lê Anh Đức khẳng định.

Trước đó, theo thống kê kết quả đăng ký xét tuyển đại học năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân ghi nhận khoảng 23.000 thí sinh sử dụng chứng chỉ IELTS để quy đổi điểm hoặc đăng ký xét tuyển theo phương thức kết hợp, tăng gần 1.000 hồ sơ so với năm 2025.

Năm 2017, thời điểm trường bắt đầu đưa chứng chỉ IELTS vào xét tuyển, số lượng hồ sơ có chứng chỉ này là khoảng 50. Đến năm 2018, con số này tăng lên khoảng 300-400 hồ sơ, đạt khoảng 2.000 vào năm 2019. Giai đoạn 2023-2024, mỗi năm trường tiếp nhận khoảng 11.000 -12.000 hồ sơ có IELTS, trước khi tăng mạnh lên khoảng 22.000 vào năm 2025 và đạt 23.000 trong năm nay.

Thống kê của nhà trường cho thấy khoảng 80 - 85% thí sinh trúng tuyển sở hữu IELTS từ 5.5 trở lên, trong đó khoảng 65% đạt IELTS 6.5 trở lên.

Tháng 6/2026, Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố phương hướng tuyển sinh năm 2027. TS Lê Anh Đức cho biết, nhà trường sẽ công bố Đề án tuyển sinh chính thức vào tháng 12/2026, phù hợp với các thay đổi của quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Liên quan đến đề xuất từ năm 2027 không còn điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định đối với chứng chỉ, thành tích hoặc tiêu chí bổ sung, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT khẳng định, Dự thảo không loại bỏ chứng chỉ ngoại ngữ khỏi tuyển sinh và cũng không phủ nhận thành tích học sinh giỏi. Theo đó, chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được sử dụng để quy đổi, thay thế điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển theo quy tắc công khai; chứng minh yêu cầu ngoại ngữ đầu vào của chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài; hoặc được xem xét công nhận học phần, chuẩn đầu ra theo quy định. Thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế vẫn được xét tuyển thẳng nếu đáp ứng điều kiện của quy chế. Xét tuyển thẳng cũng không tính vào giới hạn ba phương thức của mỗi ngành từ năm 2027. Nội dung đề xuất thay đổi là không cộng thêm điểm ngoài thang đánh giá chính do từng trường tự quy định đối với chứng chỉ, thành tích hoặc tiêu chí bổ sung. Nguyên tắc là một năng lực phải được đánh giá đúng vị trí, ghi nhận một lần và theo cùng quy tắc đối với mọi thí sinh dự tuyển vào cùng một ngành. GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho biết với đề xuất này, nếu ngoại ngữ là năng lực đầu vào cần thiết, cơ sở đào tạo phải đưa ngoại ngữ thành một hợp phần chính thức của phương thức xét tuyển. Thí sinh có thể dùng điểm thi hoặc chứng chỉ được quy đổi tương đương. Ngược lại, nếu ngành chỉ xét toán, vật lý và hóa học, việc cộng thêm điểm vì có chứng chỉ tiếng Anh sẽ đưa một tiêu chí không thuộc yêu cầu đầu vào vào để thay đổi thứ tự thí sinh. Trường hợp tổ hợp đã có môn tiếng Anh mà thí sinh lại tiếp tục được cộng điểm nhờ chứng chỉ tiếng Anh cũng phát sinh bất hợp lý: cùng năng lực ngoại ngữ được ghi nhận hai lần. Chứng chỉ có chức năng xác nhận năng lực, không mặc nhiên là một khoản điểm thưởng trong mọi ngành học.