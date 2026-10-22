Điều chỉnh địa giới Vườn Quốc gia Cát Tiên: Không mở rộng ngoài phạm vi

Khu cứu hộ linh trưởng tại Đảo Tiên (được bao quanh bởi sông Đồng Nai) thuộc Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn Quốc gia Cát Tiên, nơi đang chăm sóc, cứu hộ hàng chục cá thể linh trưởng nguy cấp. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Chiều 22/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đồng Nai, nhằm chuyển phần diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc địa giới tỉnh Lâm Đồng về thành phố Đồng Nai quản lý.

Theo dự thảo, phạm vi điều chỉnh liên quan đến 5 xã, với tổng diện tích được xác định tại phần đánh giá tác động hơn 272km2.

Theo văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, việc lấy ý kiến nhân dân được thực hiện theo quy định pháp luật về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp kết quả và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua Sở Nội vụ.

Riêng 5 xã Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Bảo Lâm 5, Đạ Tẻh và Đạ Tẻh 3 phải tổng hợp kết quả, trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp xem xét, ban hành nghị quyết. Thời hạn hoàn thành lần lượt là ngày 25/10 và 26/10/2026.

Theo dự thảo Đề án, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm thống nhất giữa địa giới hành chính với phạm vi quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên, thực hiện chủ trương chuyển giao Vườn về Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai quản lý theo Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 16/7/2026 của Chính phủ. Phạm vi điều chỉnh chỉ giới hạn trong ranh giới Vườn quốc gia, không mở rộng sang các khu vực lân cận ngoài phạm vi này.

Hiện nay, tuyến địa giới hành chính giữa tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đồng Nai có tổng chiều dài khoảng 119,571km, đi qua địa bàn các xã Đạ Huoai, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh, Cát Tiên và Cát Tiên 2 của tỉnh Lâm Đồng; các xã Phú Lâm, Nam Cát Tiên, Đắk Lua và Phước Sơn của thành phố Đồng Nai.

Một số đoạn địa giới hiện trạng đi qua lâm phần Vườn quốc gia Cát Tiên và lâm phần của các công ty lâm nghiệp, chưa thống nhất với ranh giới quản lý rừng, dẫn đến tình trạng đan xen giữa địa giới hành chính và phạm vi quản lý chuyên ngành.

Dự thảo xác định phạm vi điều chỉnh liên quan đến phần diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc địa giới tỉnh Lâm Đồng tại 5 xã Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Bảo Lâm 5, Đạ Tẻh và Đạ Tẻh 3. Việc xác định ranh giới được thực hiện trên cơ sở hồ sơ quản lý, bản đồ và mốc giới liên quan, bảo đảm thống nhất với ranh giới Vườn quốc gia trên thực địa. Phần địa bàn còn lại của các xã không thuộc diện tích Vườn quốc gia tiếp tục do tỉnh Lâm Đồng quản lý.

Vườn quốc gia Cát Tiên là khu vực có giá trị đặc biệt về tài nguyên rừng, đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên. Theo tài liệu của Đề án, tổng diện tích Vườn đang trực tiếp quản lý trên thực địa là 72.326,3 ha; trong đó diện tích có rừng đạt 68.129,4 ha, chiếm 95,7%.

Vườn ghi nhận 1.655 loài thực vật bậc cao và 1.729 loài động vật hoang dã. Khu vực này được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, có khu Ramsar Bàu Sấu và được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đưa vào Danh lục Xanh các khu vực được bảo vệ, bảo tồn.

Theo phương án trong dự thảo, sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên của tỉnh Lâm Đồng giảm từ 24.239km2 xuống còn 23.966km2, tương ứng giảm 272,603 km2 nhưng dân số của tỉnh và số lượng đơn vị hành chính cấp xã không thay đổi. Các xã liên quan tiếp tục quản lý phần địa bàn còn lại nằm ngoài ranh giới Vườn quốc gia.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra quá trình lấy ý kiến nhân dân; tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính. Kết quả lấy ý kiến phải được công khai trên trang thông tin điện tử của các xã, phường, đặc khu. Sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, thông qua chủ trương theo quy định.

Trước đó, ngày 8/10/2026, phóng viên TTXVN đã thông tin “Chưa có phương án chính thức về điều chỉnh địa giới 8 xã phía Nam của Lâm Đồng.” Theo đó tại cuộc họp báo cùng ngày, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN về việc 8 xã ở khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng (gồm: Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3 và Bảo Lâm 5) sẽ tách khỏi tỉnh Lâm Đồng để sáp nhập vào tỉnh Đồng Nai, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng khẳng định hiện chưa có cơ sở để xác định thông tin này; chưa có phương án điều chỉnh địa giới hành chính được cấp có thẩm quyền quyết định.

Ngày 14/9/2026, Sở Nội vụ Lâm Đồng có công văn đề nghị các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân 8 xã liên quan là Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3 và Bảo Lâm 5 cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu phục vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.

Nội dung đề nghị bao gồm hồ sơ, bản đồ ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên, hiện trạng sử dụng đất, số liệu dân số, đất đai, tài sản công, quy hoạch, tổ chức bộ máy và các thông tin kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh liên quan.

Sau văn bản ngày 14/9 của Sở Nội vụ Lâm Đồng, trên địa bàn 8 xã trên có nhiều cán bộ và nhân dân lo ngại sẽ phải chuyển từ tỉnh Lâm Đồng sang thành phố Đồng Nai.

Việc lấy ý kiến nhân dân theo phương án “dân số tỉnh và số lượng đơn vị hành chính cấp xã không thay đổi” và chỉ ảnh hưởng tới phần diện tích rừng của 5 xã lần này sẽ tạo tâm lý yên tâm cho những người đang sinh sống trên địa bàn các xã bị ảnh hưởng theo dự thảo phương án mới nhất này./.