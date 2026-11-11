Điều chỉnh địa giới hành chính mang lại lợi ích phát triển lâu dài cho Vùng Thủ đô

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên họp. Ảnh Hồ Long

Lợi ích phát triển lâu dài cho Vùng Thủ đô và cả nước

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nêu rõ, phương án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ đã được Bộ Chính trị thống nhất về chủ trương, có sự đồng thuận, thống nhất cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân hai địa phương. Theo Bộ trưởng, việc điều chỉnh địa giới không chỉ nhằm bảo đảm thực hiện quản lý đồng bộ, xuyên suốt đối với Vườn Quốc gia Ba Vì mà còn mang lại lợi ích phát triển lâu dài cho Vùng Thủ đô và cả nước.

Về phương án điều chỉnh, Chính phủ đề xuất điều chỉnh 40,06 km2 diện tích tự nhiên (gồm 25,29 km2 thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì và 14,77 km2 vùng đệm), quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ về TP. Hà Nội quản lý.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày Tờ trình về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Ảnh Hồ Long

Như vậy, sau khi điều chỉnh, TP. Hà Nội có 3.399,9 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số là 8.808.582 người; tỉnh Phú Thọ có 9.306,64 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.021.581 người.

Cả hai tỉnh, thành phố không thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc. Giữ nguyên trụ sở, tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản giữ ổn định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định, việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính đã bảo đảm các điều kiện quy định tại các điểm b, c, d khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đối với điều kiện phù hợp quy hoạch, việc này Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương và đề nghị rà soát, điều chỉnh quy hoạch sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Về tiêu chuẩn, theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị quyết số 1211, TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên biến động không quá 20%, do vậy không phải đánh giá tiêu chuẩn của tỉnh và thành phố.

Theo Tờ trình, Ủy ban nhân dân hai địa phương đã xây dựng đề án và lấy ý kiến nhân dân đạt tỷ lệ đồng thuận cao (đối với Hà Nội đạt tỷ lệ 94,97%, tỉnh Phú Thọ đạt tỷ lệ 97,1%), thông qua Hội đồng nhân dân các cấp có liên quan trình Chính phủ để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Với những lý do nêu trên, Chính phủ kính đề nghị Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại Kỳ họp thứ Hai và có hiệu lực kể từ 1/1/2027.

Khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan

Trình bày Báo cáo thẩm tra tóm tắt, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với sự cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ với các lý do như đã nêu trong Tờ trình và Đề án của Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra tóm tắt về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Ảnh Hồ Long

Trình tự, thủ tục lập đề án đáp ứng quy định của pháp luật. Đề án đã được lấy ý kiến cử tri và ý kiến của Hội đồng nhân dân ở các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp với tỷ lệ tán thành cao. Thành phần hồ sơ đề án đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Căn cứ vào hồ sơ đề án do Chính phủ trình, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ đã đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Riêng với điều kiện về bảo đảm phù hợp với các quy hoạch có liên quan, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã đề nghị “rà soát, điều chỉnh quy hoạch có liên quan của Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính”. Do vậy, Ủy ban đề nghị chính quyền TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ khẩn trương tiến hành việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan sau khi nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực để thực hiện đúng theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Trên cơ sở nội dung của tờ trình và đề án, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kiến nghị Quốc hội tán thành và thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã, công bố công khai để kịp thời phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, cũng như bảo đảm thuận lợi và tính chính xác, khách quan của các số liệu trong quá trình xây dựng các đề án về sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính về sau này.

Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với nội dung của dự thảo đã được Chính phủ chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 8. Đề nghị Quốc hội tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, tiếp tục rà soát, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và chính xác.