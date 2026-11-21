Với 472/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,59%), Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Khu vực điều chỉnh có diện tích 40,06km2, quy mô dân số 1.057 người.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: Media Quốc hội.

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, ngày 11/11 và 13/11/2026, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ và hội trường về đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng Quốc hội, có 30 lượt đại biểu phát biểu và hai đại biểu gửi ý kiến bằng văn bản. Chính phủ đã tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Về các vấn đề chung, các đại biểu phát biểu đều tán thành sự cần thiết và phương án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa hai địa phương; đồng thời đánh giá trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề án được thực hiện đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Đối với dự thảo Nghị quyết, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý Điều 3 theo hướng bổ sung các quy định cụ thể về bàn giao hồ sơ, dữ liệu và giải quyết thủ tục hành chính sau khi điều chỉnh địa giới.

Cụ thể, tại khoản 2, bổ sung yêu cầu hoàn thành bàn giao hồ sơ, dữ liệu trực tiếp phục vụ quản lý địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính, quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trước ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Tại khoản 3, bổ sung quy định hồ sơ thủ tục hành chính đã được tiếp nhận hợp lệ nhưng chưa giải quyết xong được chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hà Nội tiếp tục giải quyết, không yêu cầu người dân nộp lại hồ sơ.

Với 472/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Media Quốc hội.

Tại khoản 4, quy định chế độ, chính sách của thành phố Hà Nội được áp dụng đối với khu vực điều chỉnh. Trường hợp chế độ, chính sách đang thực hiện có mức hưởng cao hơn hoặc thành phố Hà Nội chưa có chế độ, chính sách tương ứng thì tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn áp dụng hoặc khi cơ quan có thẩm quyền quyết định chế độ, chính sách thay thế.

Bên cạnh đó, Chính phủ đề nghị giữ nguyên một số nội dung trong dự thảo. Tại Điều 1, không quy định cụ thể diện tích tự nhiên, quy mô dân số và địa giới hành chính của thành phố Hà Nội, tỉnh Phú Thọ mà chỉ xác định phần diện tích 40,06km² và quy mô dân số 1.057 người được điều chỉnh. Đây là nội dung Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thống nhất.

Tại khoản 2 Điều 3, Chính phủ đề nghị giữ cụm từ "cơ quan có thẩm quyền", không thay bằng cụm từ "Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội" nhằm bảo đảm bao quát đầy đủ quá trình thực hiện đối với các chế độ, chính sách thuộc thẩm quyền của những cơ quan khác.

Đối với các ý kiến đề xuất về mốc thời gian chi tiết rà soát dự án, cơ chế ngân sách, điều khoản riêng về bảo tồn vườn quốc gia và chế độ báo cáo điều chỉnh quy hoạch, Chính phủ tiếp thu để chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền, không quy định trong Nghị quyết.

Về tổ chức thực hiện sau khi điều chỉnh địa giới, Chính phủ sẽ chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch triển khai ngay sau khi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết, tập trung vào 4 nhóm công việc.

Các đại biểu tham gia phiên họp sáng 21/11. Ảnh: Media Quốc hội.

Thứ nhất, quản lý, bảo vệ chặt chẽ Vườn quốc gia Ba Vì. Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, việc điều chỉnh địa giới không nhằm tạo quỹ đất để mở rộng đô thị, không đồng nghĩa với chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển loại rừng. Các dự án đầu tư du lịch chỉ được triển khai khi phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật.

Thứ hai, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và ổn định đời sống của nhân dân. Theo đó, 243 hộ với 1.057 người chuyển về khu vực Ba Vì thuộc thành phố Hà Nội không phải di dời nếu không có nguyện vọng. Chính sách đối với đồng bào Mường, Dao, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được chuyển tiếp liên tục, không gián đoạn. Các giấy tờ đã cấp tiếp tục được sử dụng, không bắt buộc cấp đổi đồng loạt.

Thứ ba, thực hiện bàn giao, tiếp nhận đúng quy định, không để xảy ra khoảng trống pháp lý. Hai địa phương sẽ hoàn thiện việc rà soát, lập danh mục dự án, công trình, tài sản trong phạm vi 40,06km² để sẵn sàng bàn giao, tiếp nhận. Các dự án đã có quyết định hợp pháp được kế thừa giá trị pháp lý, không để phát sinh khoảng trống trong quản lý hoặc gây khó khăn cho đơn vị, doanh nghiệp.

Thứ tư, rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể Thủ đô, quy hoạch tỉnh Phú Thọ và các quy hoạch có liên quan sau khi Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành, bảo đảm đúng yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị và ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ gồm 3 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027. Theo đó, điều chỉnh 40,06km2 diện tích tự nhiên, với quy mô dân số 1.057 người tại khu vực xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội quản lý.