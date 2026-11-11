Vườn Quốc gia Cát Tiên. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Tại kỳ họp chuyên đề diễn ra ngày 11/11, Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng; điều chỉnh địa giới hành chính xã Phước Sơn, thành phố Đồng Nai.

Theo tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng là cần thiết nhằm bảo đảm thống nhất giữa phạm vi quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên với địa giới hành chính và thẩm quyền quản lý nhà nước trên thực tế.

Theo đó, Nghị quyết tán thành chủ trương điều chỉnh phần diện tích 272,603 km² Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc tỉnh Lâm Đồng về thành phố Đồng Nai quản lý theo ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên được phê duyệt. Sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên của thành phố Đồng Nai tăng từ hơn 12.737 km² lên hơn 13.009 km² (tăng 272,603 km²); dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã không thay đổi.

Xã Phước Sơn sau điều chỉnh có diện tích tự nhiên 659,163 km2 (gồm 386,56 km2 diện tích trước điều chỉnh và 272,603 km² diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên tiếp nhận từ tỉnh Lâm Đồng); dân số 31.570 người (không thay đổi).

Sau điều chỉnh, xã Phước Sơn tiếp giáp các xã Đak Lua, Phú Lý, Đồng Tâm, Nghĩa Trung, Bù Đăng, Thọ Sơn thuộc thành phố Đồng Nai và các xã Quảng Tín, Bảo Lâm 5, Đạ Tẻh 3, Đạ Tẻh, Cát Tiên 3, Cát Tiên 2 thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 27/10/2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 2058/QĐ-TTg chuyển thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên - đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai quản lý.

Vườn quốc gia Cát Tiên có diện tích hơn 82.000 ha, được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới vào năm 2001 và 2011; ngày 20/4/2024, được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) công nhận vào "Danh lục Xanh" toàn cầu, trở thành vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam đạt danh hiệu này.

Vườn quốc gia Cát Tiên được đánh giá có đa dạng sinh học cao; nơi đây ghi nhận 1.729 động vật, 1.655 thực vật bậc cao, trong đó hơn 100 động thực vật có tên trong Sách Đỏ Việt Nam cần được bảo tồn.