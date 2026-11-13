Điều chỉnh địa giới Hà Nội - Phú Thọ: Người dân không phải di dời nếu không có nguyện vọng

Quốc hội Khóa XVI

Ngày 13/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: QH

4 chỉ đạo của Chính phủ

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết Chính phủ sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường. Ngày 12/11, Chính phủ đã có báo cáo tiếp thu giải trình đối với ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng như ý kiến thảo luận tại tổ.

Báo cáo thêm về phương hướng giải pháp và tổ chức thực hiện sau khi điều chỉnh địa giới, Bộ trưởng cho biết là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, nhất là việc bảo vệ Vườn Quốc gia Ba Vì, ổn định đời sống nhân dân và xử lý các công trình, dự án trong khu vực điều chỉnh.

"Đây cũng là nội dung Chính phủ đã chỉ đạo UBND TP Hà Nội và UBND Phú Thọ xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện ngay trong quá trình lập hồ sơ Đề án" - Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nói.

Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo hai địa phương tập trung 4 nội dung chính. Thứ nhất, quản lý bảo vệ chặt chẽ Vườn Quốc gia Ba Vì. Điều chỉnh địa giới không làm thay đổi chế độ quản lý rừng đặc dụng, không đồng nghĩa với việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Các dự án đầu tư du lịch chỉ được triển khai phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật.

Thứ hai, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Theo đó, 243 hộ dân gồm 1.057 người chuyển về xã Ba Vì, nếu không có nguyện vọng thì không phải di dời do việc điều chỉnh địa giới.

Chính sách đối với đồng bào Mường, Dao, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được chuyển tiếp liên tục, không gián đoạn; giấy tờ đã cấp tiếp tục được sử dụng, không bắt buộc cấp đổi đồng loạt.

Thứ ba, hai địa phương khẩn trương lập danh mục dự án, công trình, tài sản trong phạm vi 40 km2 để sẵn sàng bàn giao, tiếp nhận. Dự án đã có quyết định hợp pháp sẽ được kế thừa giá trị pháp lý, không để khoảng trống trong quản lý hoặc khó khăn cho doanh nghiệp, đơn vị.

Thứ tư, rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể Thủ đô, quy hoạch tỉnh Phú Thọ và các quy hoạch có liên quan theo yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ và ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

Các đại biểu làm việc tại hội trường. Ảnh: QH

Ổn định đời sống nhân dân

Về chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết, tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội, các nội dung tại dự thảo nghị quyết được chỉnh lý, bổ sung yêu cầu hoàn thành bàn giao hồ sơ, dữ liệu phục vụ quản lý địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trước ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Hồ sơ thủ tục hành chính chưa giải quyết xong được chuyển giao để tiếp tục giải quyết, người dân không phải nộp lại. Người dân trong phạm vi điều chỉnh địa giới về Hà Nội, nếu đang được áp dụng chính sách có mức cao hơn thì tiếp tục được thực hiện đến hết thời gian hoặc đến khi cơ quan có thẩm quyền có quyết định thay thế.

Chính phủ đề nghị giữ quy định tại Điều 1 về diện tích tự nhiên bàn giao là 40,06 km2 và quy mô dân số là 1.057 người được điều chỉnh từ Phú Thọ về Hà Nội.

Chính phủ cũng đề nghị giữ thời điểm có hiệu lực của nghị quyết từ ngày 1/1/2027 tại Điều 2. Các đề xuất về mốc thời gian chi tiết, rà soát dự án, cơ chế giải quyết cơ chế ngân sách và điều khoản riêng về bảo tồn Vườn Quốc gia đã được luật pháp chuyên ngành, chuyên ngành quy định và xác định trong lộ trình của Đề án. Chính phủ tiếp thu để chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền, không quy định trong nghị quyết.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo hai địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc để từ ngày 1/1/2027 việc quản lý theo địa giới mới được thực hiện thông suốt, ổn định đời sống nhân dân, Vườn Quốc gia Ba Vì được quản lý thống nhất, đồng bộ, góp phần vào lợi ích phát triển lâu dài của vùng Thủ đô và cả nước.