Điều chỉnh địa giới Hà Nội - Phú Thọ: Hơn 4.000ha đất thuộc những khu vực nào?

Ngày 6/11/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Nghị quyết số 351/NQ-CP về hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Theo đó, Chính phủ quyết nghị thông qua hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 12463/TTr-BNV ngày 31/10/2026.

Xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội (Ảnh: Trang thông tin điện tử xã Yên Xuân).

Ba địa bàn của Phú Thọ có diện tích chuyển về Hà Nội

Theo hồ sơ Đề án, trong tổng số hơn 4.006ha dự kiến điều chỉnh, có hơn 2.529ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha thuộc phạm vi vùng đệm.

Cụ thể, xã Thịnh Minh có tổng diện tích dự kiến chuyển giao lớn nhất, với 2.171,15ha. Trong đó, diện tích thuộc Vườn quốc gia Ba Vì là hơn 1.507ha, diện tích vùng đệm là 664ha.

Tại xã Lương Sơn, diện tích điều chỉnh là hơn 742ha, gồm 261ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 481ha vùng đệm.

Phường Kỳ Sơn có tổng diện tích hơn 1.092ha nằm trong phạm vi điều chỉnh, gồm hơn 760ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 332ha vùng đệm.

Như vậy, diện tích thuộc Vườn quốc gia Ba Vì chiếm phần lớn tổng diện tích điều chỉnh. Phần còn lại là vùng đệm, được nghiên cứu đưa vào cùng phạm vi quản lý nhằm bảo đảm sự liên kết giữa khu vực rừng đặc dụng với không gian xung quanh.

Đáng chú ý, phương án không chỉ tập trung vào việc chuyển phần diện tích Vườn quốc gia Ba Vì về Hà Nội mà còn tính toán phạm vi vùng đệm có liên quan trực tiếp đến công tác bảo vệ rừng, quản lý đất đai và tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Theo hồ sơ, việc lựa chọn 1.477ha vùng đệm được nghiên cứu trên cơ sở điều kiện địa hình, hiện trạng khu dân cư, thửa đất, công trình, dự án và hệ thống giao thông. Mục tiêu là hình thành một không gian quản lý thống nhất, hạn chế chia cắt bất hợp lý giữa các khu vực có mối liên hệ về sinh thái và quản lý.

Trong quá trình xác định ranh giới, cốt cao độ +100m được sử dụng làm tham chiếu kỹ thuật, kế thừa hồ sơ quy hoạch mở rộng và giao đất Vườn quốc gia năm 2003. Tuy nhiên, đây không phải là đường địa giới hành chính được áp dụng máy móc.

Tại từng khu vực, đường địa giới sẽ được vi chỉnh theo các địa hình, địa vật ổn định như tuyến giao thông, sông, suối, sông núi, ranh công trình, khu dân cư và thửa đất. Riêng khu vực Yên Xuân - Viên Nam, phương án nghiên cứu kết hợp cốt cao độ 200m trở lên có lựa chọn với Vành đai 5, Quốc lộ 6, cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình và các tuyến đường hiện có, theo quy hoạch.

Đối với khu vực Ba Vì - Thịnh Minh, việc xác định ranh giới ưu tiên ranh Vườn quốc gia, đường hiện có, ranh dự án, đường tỉnh, sông Đà và các địa vật ổn định khác.

Hồ sơ cũng yêu cầu tiếp tục rà soát hiện trạng sử dụng đất, loại đất, loại rừng, người sử dụng đất, công trình và dự án tại các khu vực điều chỉnh. Trong đó, 664ha vùng đệm thuộc xã Thịnh Minh cần được đối chiếu kỹ với hiện trạng khu dân cư, thửa đất, tuyến giao thông và các dự án để tránh đưa vào phạm vi điều chỉnh những khu vực tách biệt, không có quan hệ trực tiếp với Vườn quốc gia hoặc gây chia cắt bất hợp lý.

Bản đồ khu vực 3 xã ở Phú Thọ nhập về Hà Nội (Ảnh: UBND TP Hà Nội).

1.057 người và phương án phân bổ về hai xã của Hà Nội

Một nội dung đáng quan tâm khác của Đề án là phương án phân bổ diện tích tiếp nhận về các đơn vị hành chính thuộc Hà Nội. Theo thông tin được công bố sau kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội ngày 28/10, toàn bộ 4.006,38ha dự kiến được bổ sung vào địa giới xã Ba Vì và xã Yên Xuân.

Cụ thể, xã Ba Vì dự kiến tiếp nhận 1.338ha cùng 1.057 người, tương ứng 243 hộ dân từ xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ.

Xã Yên Xuân tiếp nhận hơn 833ha còn lại của xã Thịnh Minh, toàn bộ 742ha thuộc xã Lương Sơn và 1.092ha thuộc phường Kỳ Sơn.

Như vậy, xã Yên Xuân là địa bàn tiếp nhận diện tích lớn nhất, với hơn 2.668ha, nhưng không có dân cư thuộc phạm vi điều chỉnh từ các khu vực chuyển giao. Trong khi đó, xã Ba Vì tiếp nhận cả diện tích tự nhiên và cộng đồng dân cư đang sinh sống trên địa bàn xã Thịnh Minh.

Sự khác biệt này đặt ra yêu cầu tổ chức quản lý và phục vụ người dân phù hợp với đặc điểm từng khu vực. Đối với xã Ba Vì, việc tiếp nhận 1.057 người thuộc 243 hộ dân đòi hỏi rà soát cụ thể các vấn đề liên quan đến cư trú, đất đai, hộ tịch, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với xã Yên Xuân, trọng tâm là quản lý diện tích đất, rừng, công trình, dự án và hạ tầng trên địa bàn được mở rộng. Các cơ quan chức năng phải xác định rõ trách nhiệm quản lý đối với từng khu vực, tránh để xảy ra tình trạng chồng lấn hoặc bỏ trống trách nhiệm sau khi địa giới thay đổi.

Đây cũng là lý do hồ sơ Đề án đặt ra yêu cầu kiểm kê, đối chiếu và bàn giao nguyên trạng tài sản, tài chính, ngân sách, hồ sơ đất đai, dữ liệu dân cư và các dữ liệu chuyên ngành. Đối với những dự án đang triển khai, phải xác định cụ thể chủ đầu tư, cơ quan quyết định đầu tư, nguồn vốn, phạm vi đất, hợp đồng và nghĩa vụ tài chính để có phương án tiếp tục thực hiện.

Một nguyên tắc được nhấn mạnh là không mặc nhiên chuyển cán bộ, công chức, viên chức theo địa bàn điều chỉnh. Việc bố trí, bổ sung nhân lực phải căn cứ vị trí việc làm, khối lượng nhiệm vụ, quy mô dân số, diện tích địa bàn chính thức và biên chế được giao.

Đồng thời, giấy tờ đã cấp cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tiếp tục có giá trị pháp lý theo quy định. Người dân không phải đổi đồng loạt giấy tờ chỉ vì thay đổi địa giới hành chính trong trường hợp pháp luật không bắt buộc.

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xác định cụ thể đường địa giới

Theo Tờ trình của UBND TP Hà Nội tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội, lý do quan trọng của phương án điều chỉnh địa giới là yêu cầu thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ đối với toàn bộ Vườn quốc gia Ba Vì.

Theo đánh giá trong hồ sơ Đề án, phương án điều chỉnh sẽ tạo điều kiện để một đầu mối quản lý hành chính thống nhất đối với toàn bộ Vườn quốc gia Ba Vì và khu vực vùng đệm liên quan. Qua đó, giảm các tầng nấc phối hợp liên tỉnh trong quản lý rừng, đất đai, môi trường, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Việc điều chỉnh cũng gắn với định hướng phát huy tiềm năng sinh thái, cảnh quan và du lịch của khu vực Ba Vì. Đặc biệt, Nghị quyết số 02-NQ/TW xác định rừng đặc dụng Ba Vì là khung sinh thái nền tảng cho cấu trúc đô thị, đồng thời đặt ra yêu cầu nghiên cứu mở rộng không gian phát triển.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh địa giới không đồng nghĩa với thay đổi mục đích sử dụng đất hoặc cho phép phát triển dự án không phù hợp với yêu cầu bảo tồn. Công tác quản lý, khai thác và sử dụng đất tại khu vực này vẫn phải tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai, lâm nghiệp, môi trường và quy hoạch.

Sau khi Chính phủ thông qua hồ sơ tại Nghị quyết số 351/NQ-CP ngày 6/11, Bộ Nội vụ được giao tiếp tục hoàn thiện Tờ trình, Đề án và các dự thảo nghị quyết để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng tiếp theo là xác định cụ thể đường địa giới giữa hai địa phương trên thực địa theo phương án đã được báo cáo cấp có thẩm quyền; lập biên bản mô tả tuyến địa giới, ký xác nhận theo thẩm quyền để hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội.

Phạm vi chi tiết, tọa độ đường địa giới và diện tích phân bổ về xã Ba Vì, xã Yên Xuân của Hà Nội cũng tiếp tục được rà soát, đối soát trên cùng nền bản đồ, hệ tọa độ quốc gia và thực địa.

Cùng với việc xác định ranh giới, hồ sơ Đề án đặt ra yêu cầu bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước và đời sống người dân không bị xáo trộn. Việc bàn giao tài sản, tài chính, ngân sách, hồ sơ đất đai, dữ liệu dân cư và các dữ liệu chuyên ngành phải được thực hiện đầy đủ, có đối chiếu và biên bản bàn giao.

Đối với các dự án đang triển khai, cần xác định rõ chủ đầu tư, cơ quan quyết định đầu tư, nguồn vốn, phạm vi đất, hợp đồng và nghĩa vụ tài chính để có phương án tiếp tục thực hiện. Những hồ sơ thủ tục hành chính đang giải quyết phải xác định cơ quan kế thừa, bảo đảm không gián đoạn quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.

Giấy tờ đã cấp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục có giá trị pháp lý theo quy định; việc cập nhật địa chỉ hành chính được thực hiện theo lộ trình, không yêu cầu đổi đồng loạt khi pháp luật không bắt buộc.