Điều chỉnh địa giới Hà Nội – Phú Thọ: Bảo đảm quyền lợi người dân, không để gián đoạn chính sách

Quang cảnh hội trường chiều ngày 13/11. Ảnh: Quochoi.vn

Chiều 13/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI thảo luận tại hội trường về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Đa số đại biểu tán thành chủ trương điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên từ tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội nhằm thống nhất quản lý Vườn quốc gia Ba Vì, tăng cường liên kết vùng và khai thác hiệu quả không gian phát triển mới.

Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị làm rõ cơ chế chuyển tiếp, bảo đảm quyền lợi người dân, doanh nghiệp và tránh phát sinh những bất cập trong quản lý sau điều chỉnh.

KHÔNG ĐỂ KHOẢNG TRỐNG PHÁP LÝ, GIÁN ĐOẠN CHÍNH SÁCH

Đại biểu Hoàng Văn Nghĩa (Quảng Ngãi) cho rằng việc điều chỉnh địa giới không chỉ nhằm thống nhất quản lý mà còn đặt ra yêu cầu bảo tồn hệ sinh thái đặc thù của Ba Vì, bao gồm đa dạng sinh học, văn hóa và tín ngưỡng truyền thống.

Theo đại biểu, Hà Nội cần chủ động áp dụng các chính sách đặc thù theo Luật Thủ đô đối với mô hình thử nghiệm có kiểm soát, đồng thời bảo đảm thống nhất với pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, bảo vệ môi trường và di sản văn hóa.

Đại biểu Hoàng Văn Nghĩa, đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi phát biểu. Ảnh: Quochoi.vn

Để tránh khoảng trống pháp lý, đại biểu đề nghị bổ sung quy định giao UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch thực hiện điều khoản chuyển tiếp trong thời hạn 30 ngày kể từ khi Nghị quyết có hiệu lực.

Kế hoạch cần xác định rõ lộ trình bàn giao hồ sơ, dữ liệu về đất đai, dân cư, rừng, dự án đầu tư và an sinh xã hội; bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính liên tục, không phát sinh thủ tục hoặc chi phí trùng lặp.

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (Hà Nội) đề nghị hai địa phương rà soát đầy đủ các dự án trước bàn giao, xác định rõ tính pháp lý, tiến độ, nghĩa vụ tài chính; công khai danh mục dự án, số hộ bị ảnh hưởng và bảo đảm chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện thống nhất, công bằng.

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội phát biểu. Ảnh: Quochoi.vn

Về chuyển tiếp chính sách, đại biểu đề nghị làm rõ các cơ chế đặc thù theo Luật Thủ đô được áp dụng tại khu vực điều chỉnh, đồng thời xác định thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố Hà Nội.

Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh (Phú Thọ) đề nghị bảo đảm tính liên tục của các chính sách người dân đang được hưởng, đồng thời xem xét áp dụng chính sách có lợi hơn khi chuyển về Hà Nội.

Đại biểu cũng lưu ý việc xác định địa giới mới phải hạn chế tối đa chia cắt khu dân cư, thửa đất, công trình và dự án đang triển khai; giải quyết kịp thời các vấn đề về giấy tờ, bồi thường, tái định cư, sinh kế, việc làm và thu nhập của người dân.

BỐN NHÓM NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM QUẢN LÝ THÔNG SUỐT

Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết Chính phủ đã chỉ đạo Hà Nội và Phú Thọ xây dựng kế hoạch triển khai ngay trong quá trình chuẩn bị Đề án, tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, quản lý, bảo vệ chặt chẽ Vườn quốc gia Ba Vì. Việc điều chỉnh địa giới không làm thay đổi chế độ quản lý rừng đặc dụng, không đồng nghĩa với chuyển mục đích sử dụng đất. Các dự án du lịch chỉ được triển khai khi phù hợp quy hoạch và quy định pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Quochoi.vn

Thứ hai, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Theo Bộ trưởng, 243 hộ dân với 1.057 nhân khẩu chuyển về xã Ba Vì, thành phố Hà Nội không phải di dời chỗ ở do điều chỉnh địa giới nếu không có nguyện vọng.

Các chính sách đối với đồng bào dân tộc Mường, Dao, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được chuyển tiếp liên tục. Giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tiếp tục có giá trị sử dụng, không bắt buộc cấp đổi đồng loạt.

Thứ ba, rà soát, bàn giao các công trình, dự án và tài sản. Hai địa phương đang lập danh mục các công trình, dự án, tài sản trong phạm vi 40,06 km² điều chỉnh. Những dự án có quyết định hợp pháp được kế thừa giá trị pháp lý, không để phát sinh khoảng trống quản lý hoặc gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự tại hội trường. Ảnh: Quochoi.vn

Thứ tư, rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan. Sau khi Nghị quyết có hiệu lực, Chính phủ sẽ chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch Thủ đô, quy hoạch tỉnh Phú Thọ và các quy hoạch liên quan theo quy định pháp luật.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết Chính phủ đã bổ sung vào dự thảo Nghị quyết yêu cầu hoàn thành bàn giao hồ sơ, dữ liệu phục vụ quản lý địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trước ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Các hồ sơ thủ tục hành chính chưa giải quyết xong sẽ được chuyển giao để tiếp tục xử lý, không yêu cầu người dân nộp lại.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp với Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến đại biểu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua; tiếp đó xem xét các nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã có liên quan.