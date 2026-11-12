Điều chỉnh địa giới Hà Nội – Phú Thọ, bảo đảm quản lý thông suốt
Thảo luận tại Tổ 1 (Hà Nội) chiều 11/11 về chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, các ĐBQH thành phố Hà Nội lưu ý để việc điều chỉnh thực sự phát huy hiệu quả, cần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, không để gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dieu-chinh-dia-gioi-ha-noi-phu-tho-bao-dam-quan-ly-thong-suot-10442985.html