Điều chỉnh địa giới Hà Nội – Phú Thọ, bảo đảm quản lý thông suốt

Công ty ông Nguyễn Huy Hoàng (Hà Nội) là chủ đầu tư dự án nhà ở cao tầng, đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích hơn 4.000 m2 từ năm 2021, nhưng chưa triển khai đầu tư xây dựng.