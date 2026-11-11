Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng Bế Thanh Tịnh điều hành phiên thảo luận tại Tổ 5. Ảnh: Xuân Quý

Quang cảnh phiên thảo luận tại Tổ 5

Các đại biểu cơ bản thống nhất với việc điều chỉnh địa giới không chỉ nhằm bảo đảm thực hiện quản lý đồng bộ, xuyên suốt đối với Vườn Quốc gia Ba Vì và mang lại lợi ích phát triển lâu dài cho Vùng Thủ đô và cả nước.

ĐBQH Chu Lương Trí (TP. Quảng Ninh) đề nghị, nếu dự thảo Nghị quyết được Quốc hội thông qua, UBND TP. Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ chú trọng tới công tác dân vận, nắm bắt tình hình tại địa phương, lắng nghe ý kiến của người dân để tạo sự đồng thuận trong xã hội khi triển khai các dự án.

ĐBQH Chu Lương Trí (TP. Quảng Ninh) phát biểu. Ảnh: Xuân Quý

Nhất trí với chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa hai địa phương, song ĐBQH Nguyễn Hải Long (TP. Đà Nẵng) cũng băn khoăn về việc điều chỉnh địa giới sẽ làm chia đôi một thôn, xóm có thể làm ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày như việc học hành của con em, người dân trong phạm vi điều chỉnh. "Trước khi điều chỉnh, khoảng cách từ nhà đến trường học chỉ khoảng 1 km. Khi khu vực dân cư được chuyển về TP. Hà Nội, theo ranh giới hành chính mới, học sinh có nguy cơ phải di chuyển quãng đường xa từ 10 km đến 20 km để đến trường", đại biểu Nguyễn Hải Long nêu vấn đề.

ĐBQH Nguyễn Hải Long (TP. Đà Nẵng) phát biểu. Ảnh: Xuân Quý

Mặt khác, theo đại biểu Nguyễn Hải Long, việc điều chỉnh địa giới có thể gây trở ngại cho người dân đang sinh sống trong phạm vi điều chỉnh gặptrở ngại trong thực hiện thủ tục hành chính, do quãng đường tới trụ sở UBND xã mới để thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính trực tiếp.

Xuất phát từ những băn khoăn trên, đại biểu Nguyễn Hải Long đề nghị trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội cần có quy định rõ hoặc yêu cầu chính quyền hai địa phương (TP. Hà Nội và Phú Thọ) phải có văn bản ghi nhớ, cam kết cụ thể nhằm bảo đảm ổn định đời sống nhân dân, đặc biệt là cơ chế đảm bảo điều kiện học tập thuận lợi nhất cho học sinh tại vùng giáp ranh.