Điều chỉnh cước vận tải phù hợp khi giá nhiên liệu giảm

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá nhằm đánh giá công tác quản lý, điều hành giá tháng 10 và 10 tháng năm 2026, định hướng công tác điều hành giá các tháng còn lại của năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Theo đó, trong những tháng cuối năm, các bộ, ngành, địa phương phải theo dõi chặt chẽ diễn biến chi phí đầu vào và giá bán hàng hóa, dịch vụ, nhất là sau khi thực hiện các chính sách giảm thuế đối với xăng và giảm giá điện.

Kiểm tra giá cước vận tải khi chi phí nhiên liệu giảm

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải, yêu cầu điều chỉnh giảm giá cước phù hợp khi chi phí nhiên liệu giảm.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm việc điều hành giá phù hợp với biến động chi phí, nhất là trong bối cảnh Chính phủ đang triển khai các chính sách hỗ trợ giảm chi phí sản xuất, kinh doanh.

Từ ngày 1/11/2026, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng được đưa về 0% theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP, áp dụng đến hết ngày 31/3/2027.

Cũng từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Theo kết luận của Phó Thủ tướng, Bộ Công Thương có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện chính sách giảm thuế xăng, bảo đảm tác động của việc giảm thuế được phản ánh phù hợp vào giá bán. Đồng thời, phối hợp giám sát việc giảm giá điện và bảo đảm cung ứng điện ổn định cho sản xuất, sinh hoạt.

Các cơ quan quản lý được yêu cầu đánh giá biến động chi phí đầu vào và giá bán hàng hóa, dịch vụ trước và sau khi chính sách có hiệu lực, qua đó kịp thời phát hiện những diễn biến bất hợp lý trên thị trường.

Đối với vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng phải theo dõi sát giá cát, đá, đất san lấp và các vật liệu thiết yếu; phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn về nguồn cung, vận chuyển, phục vụ các dự án đầu tư công và công trình trọng điểm.

Giữ ổn định giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá đến hết năm

Bên cạnh việc kiểm soát chi phí vận tải và năng lượng, Phó Thủ tướng yêu cầu giữ ổn định giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá đến hết năm 2026.

Việc điều chỉnh giá phải được xem xét theo lộ trình phù hợp, đánh giá kỹ tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và khả năng chi trả của người dân, tránh tập trung điều chỉnh vào thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

Theo số liệu tại thông báo, CPI tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước. Bình quân 10 tháng, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,24%.

Phó Thủ tướng biểu dương 20 địa phương đã nỗ lực kiểm soát mức tăng CPI thấp hơn bình quân cả nước. Đối với các địa phương có CPI tăng cao, yêu cầu rà soát những nhóm hàng hóa, dịch vụ tác động lớn đến mặt bằng giá, xác định nguyên nhân để xây dựng giải pháp điều hành phù hợp.

Trong hai tháng cuối năm, các địa phương phải chủ động phương án dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu, đẩy mạnh chương trình bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung phục vụ Tết Nguyên đán 2027.

Công tác kiểm tra được tập trung vào các mặt hàng thiết yếu và dịch vụ vận tải, ăn uống, lưu trú, du lịch. Các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá hoặc lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý phải được phát hiện, xử lý nghiêm.

Phó Thủ tướng đồng thời giao Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi diễn biến CPI, cập nhật kịch bản điều hành giá, nghiên cứu các chính sách hỗ trợ cho năm 2027, bảo đảm tính liên tục khi những chương trình hiện hành hết hiệu lực.

Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, theo dõi sát tỷ giá, lãi suất, tín dụng và ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh.

Yêu cầu đặt ra đối với các bộ, ngành, địa phương là kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối cung cầu, không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá đột biến trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.