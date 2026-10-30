Điều chỉnh cơ cấu nhà ở xã hội, tăng căn hộ cho thuê tại Đồng Nai. Ảnh minh họa: Giang Phương - TTXVN

Bên cạnh nhà ở để bán, cần xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, dài hạn cho số đông người dân, giúp bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự, nâng cao năng suất lao động và góp phần ổn định thị trường bất động sản; ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê có hạ tầng đồng bộ tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD), vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Đây là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030.

Tại Đồng Nai, thực hiện Nghị quyết 303/NQ-CP, UBND thành phố giao Sở Xây dựng có công văn gửi các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để nghiên cứu tăng chỉ tiêu nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua, giảm nhà ở xã hội để bán.

Theo đó, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai vừa ban hành công văn số 8285/SXD-QLN&TTBĐS đề nghị các chủ đầu tư của 30 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố thực hiện rà soát mục tiêu, quy mô dự án, số lượng căn hộ, loại hình (bán, cho thuê, cho thuê mua); nghiên cứu tăng chỉ tiêu nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua, giảm nhà ở xã hội để bán trong các dự án nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố, đặc là tại các khu vực đô thị lớn, đô thị động lực (bao gồm cả đô thị hiện hữu và đô thị dự kiến hình thành trong thời gian sắp tới); các khu vực có nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp, khu vực TOD, khu vực xung quanh Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng.

“Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng đã được xác định trong Nghị quyết số 303/NQ-CP của Chính phủ, nên đề nghị các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội quan tâm, chủ động thực hiện, quyết định tỷ lệ, số lượng căn hộ cho thuê, cho thuê mua cho phù hợp với nhu cầu thực tế tại khu vực thực hiện dự án”, công văn của Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai nêu rõ.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 28/10, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai cũng đã ban hành công văn số 8596/SXD-QLN&TTBĐS về việc đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 768 căn nhà ở xã hội (Block A) thuộc Dự án Khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1ha tại xã Phước An của Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và xây dựng. Tổng số căn hộ nhà ở xã hội của dự án là 1.547 căn; trong đó, Block A là 768 căn, Block B là 779 căn.

Hiện nay trên địa bàn thành phố Đồng Nai đang triển khai 30 dự án nhà ở xã hội với hàng chục ngàn căn hộ. Riêng trong năm 2026, thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng hơn 8.000 căn nhà ở xã hội, hướng tới hoàn thành xây dựng 65.000 căn nhà ở xã hội, giai đoạn 2026 - 2030.