UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 4069 chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang (phường Nam Nha Trang).

Dự án Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang.

Theo quyết định, quy mô sử dụng đất của dự án được điều chỉnh thành 242,93ha. Trong đó, phần diện tích mở rộng thêm 16,22ha được thực hiện theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt để bồi thường, giải phóng mặt bằng, cải tạo và hoàn thiện không gian mặt nước. Phần diện tích này không xây dựng công trình, không sử dụng vào mục đích kinh doanh, khai thác thương mại và phải bàn giao cho Nhà nước theo quy định.

Về cơ cấu sản phẩm nhà ở, dự án được điều chỉnh với quy mô dự kiến 7.187 căn nhà ở thương mại và 1.500 căn nhà ở xã hội dạng chung cư. Quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội khoảng 6,21ha. Việc điều chỉnh cơ cấu sản phẩm nhà ở không làm thay đổi quy mô dân số, tổng diện tích sàn xây dựng và các chỉ tiêu quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Địa điểm thực hiện dự án được điều chỉnh thành phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Nha Trang phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích mở rộng 16,22ha; đồng thời có trách nhiệm tạm ứng kinh phí thực hiện theo quy định.

Nhà đầu tư phải hoàn thành việc cải tạo diện tích mở rộng thành không gian mặt nước theo quy hoạch được duyệt, bảo đảm cải thiện thủy lợi, tiêu thoát nước, khơi thông dòng chảy, phòng, chống ngập và cải thiện môi trường. Đặc biệt, không được sử dụng phần diện tích này làm cơ sở đề nghị tăng quy mô dân số, diện tích sàn xây dựng, sản phẩm kinh doanh hoặc điều chỉnh tăng quy mô, mục tiêu dự án.

UBND tỉnh cũng yêu cầu nhà đầu tư tổ chức cơ cấu sản phẩm nhà ở, triển khai dự án bảo đảm không vượt quy mô dân số đã được chấp thuận, không làm tăng các chỉ tiêu quy hoạch và không gây quá tải hạ tầng khu vực; thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường theo quy định.

UBND phường Nam Nha Trang được giao tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích mở rộng theo thẩm quyền; quản lý chặt chẽ hiện trạng sử dụng đất, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép và phối hợp tiếp nhận, quản lý diện tích sau khi được bàn giao.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát việc cải tạo không gian mặt nước, bảo đảm yêu cầu về thủy lợi, tiêu thoát nước và môi trường. Sở Xây dựng theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và cơ cấu sản phẩm nhà ở. Sở Tài chính chủ trì rà soát các khoản kinh phí nhà đầu tư đã ứng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tham mưu việc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định, đồng thời theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai dự án.

Quyết định điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký (16-11), là bộ phận không tách rời của Quyết định số 2939 ngày 12-11-2024 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Các nội dung không điều chỉnh tại quyết định trước đây vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.