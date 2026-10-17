Điều chỉnh chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Liên

Theo nội dung sửa đổi, Cụm công nghiệp Hòa Liên có địa điểm tại phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, quy mô diện tích hơn 58,4ha. Phạm vi khu đất: tiếp giáp đường số 1 (Khu công nghệ cao Đà Nẵng) nối dài theo quy hoạch ở phía đông; đất đồi núi và Khu công nghệ cao Đà Nẵng ở phía tây; đất đồi núi và Khu công nghệ thông tin tập trung ở phía nam; Khu công nghệ cao Đà Nẵng ở phía bắc.

Cụm công nghiệp định hướng thu hút các dự án sản xuất, lắp ráp ô tô và dịch vụ hỗ trợ liên quan như kho bãi, logistics; cơ khí, sản xuất linh phụ kiện ô tô, cơ khí chính xác; công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường. Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Liên Chiểu là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.