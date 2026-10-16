Điều chỉnh Chiến lược nợ công, kiểm soát nợ công không quá 60% GDP

Quản lý nợ công giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng an toàn, bền vững. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 15/10/2026 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 14/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược nợ công đến năm 2030.

Theo quyết định mới, công tác quản lý nợ công phải bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, chỉ chi trong khả năng của nền kinh tế và chỉ vay trong khả năng trả nợ, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia. Nợ công tiếp tục là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực tăng trưởng bền vững. Trong huy động vốn, nguồn vay trong nước giữ vai trò cơ bản, quyết định, kết hợp với nguồn vay nước ngoài.

Đối với giai đoạn 2026 - 2030, Chiến lược đặt mục tiêu kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước theo mức được Quốc hội phê duyệt trong dự toán ngân sách và kế hoạch tài chính quốc gia, vay, trả nợ công 5 năm. Các chỉ tiêu an toàn nợ công phải nằm trong giới hạn được Quốc hội phê duyệt.

Cụ thể, nợ công hằng năm không quá 60% GDP, nợ Chính phủ không quá 50% GDP; nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ không quá 25% tổng thu ngân sách nhà nước; nợ nước ngoài hằng năm của quốc gia không quá 50% GDP.

Quyết định cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ việc vay, trả nợ của chính quyền địa phương, bảo đảm dư nợ trong hạn mức theo quy định, bố trí trả nợ đầy đủ, đúng hạn và chủ động quản lý rủi ro. Việc cấp bảo lãnh Chính phủ phải được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm nguồn trả nợ và tuân thủ hạn mức được phê duyệt.

Ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm

Về định hướng sử dụng vốn vay, quyết định yêu cầu tập trung đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và các dự án trọng điểm có sức lan tỏa cao. Việc phân bổ vốn hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thu hút đầu tư theo phương thức đối tác công tư, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, kéo dài.

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ điều hành linh hoạt công cụ, hình thức, kỳ hạn và khối lượng vay, gắn quản lý nợ công với quản lý ngân quỹ nhà nước nhằm bảo đảm thanh khoản và giảm áp lực huy động vốn.

Quyết định cũng đặt mục tiêu phấn đấu đưa Việt Nam sớm đạt mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức Đầu tư, đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030.