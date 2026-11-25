Cần gần 27 tỷ USD mỗi năm đến 2030

Báo cáo tóm tắt Đề án điều chỉnh cập nhật Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (cập nhật điều chỉnh Quy hoạch điện VIII), bản thảo lần 4 tháng 11/2026 đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực lớn cho ngành điện. Theo phương án được đề xuất, vốn đầu tư phải gắn với tiến độ đưa công trình vào vận hành, nhất là các dự án bảo đảm điện cho miền Bắc và những trung tâm công nghiệp lớn.

Theo báo cáo của Viện Năng lượng, với kịch bản phát triển nguồn điện chính (KB2A - giới hạn phát thải CO₂ bằng 60% giới hạn phát thải của ngành năng lượng, không tính chi phí carbon), tổng vốn đầu tư nguồn và lưới điện truyền tải giai đoạn 2026-2030 dự kiến khoảng 134,9 tỷ USD, tương đương khoảng 3,544 triệu tỷ đồng. Trong đó, nguồn điện cần 114,5 tỷ USD, chiếm khoảng 85%; lưới truyền tải cần 20,4 tỷ USD, chiếm khoảng 15%.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 có tổng công suất 1.403 MW (2 tổ máy) hiện đang chạy thử nghiệm và sẽ phát điện thương mại vào cuối năm 2026.

Bình quân mỗi năm, nhu cầu vốn khoảng 27 tỷ USD, gồm 22,9 tỷ USD cho nguồn điện và 4,1 tỷ USD cho lưới truyền tải. Đây là mức vốn ước tính theo phương án quy hoạch đang được nghiên cứu, đòi hỏi chuẩn bị đồng thời dự án, hợp đồng và phương án tài chính để có thể giải ngân đúng tiến độ.

Yêu cầu đầu tư xuất phát từ sức ép phụ tải, theo kịch bản cao, điện thương phẩm năm 2030 dự báo đạt khoảng 543,5 tỷ kWh, công suất cực đại khoảng 97.400 MW; tốc độ tăng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2026-2030 khoảng 13,4%/năm. Chương trình nguồn và lưới được tính toán theo kịch bản này nhằm bảo đảm điện phục vụ tăng trưởng kinh tế hai con số.

Trong khi đó, đánh giá việc thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh cho thấy nhiều dự án còn cách xa thời điểm phát điện. Trong khoảng 116.000 MW nguồn mới cần vận hành giai đoạn 2025-2030, chưa tính dự án thuộc quy hoạch tỉnh, pin lưu trữ và nhập khẩu từ Lào, mới khoảng 4% đã vận hành; khoảng 42% chưa được cấp chủ trương đầu tư. Khoảng cách này làm gia tăng áp lực huy động vốn trong những năm còn lại.

Riêng lưới truyền tải, nhu cầu vốn theo phương án cập nhật giai đoạn 2026-2030 khoảng 536.200 tỷ đồng, bình quân khoảng 107.000 tỷ đồng/năm. Báo cáo đồng thời nêu khả năng huy động vốn thuần hằng năm của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) khoảng 13.000 tỷ đồng. Quy mô đầu tư toàn hệ thống cho thấy cần mở rộng nguồn lực bên cạnh năng lực của doanh nghiệp truyền tải chủ lực.

Dự án TBA 500kV Bắc Ninh và đường dây đấu nối đang được đẩy nhanh tiến độ.

Về dài hạn, tổng vốn giai đoạn 2026-2050 ước khoảng 943 tỷ USD, gồm 853,8 tỷ USD cho nguồn điện và 89,2 tỷ USD cho lưới truyền tải. Riêng giai đoạn 2031-2050 cần khoảng 808,1 tỷ USD, bình quân 40,4 tỷ USD/năm. Điện gió ngoài khơi, điện hạt nhân và điện mặt trời chiếm khoảng 61% tổng vốn đầu tư nguồn điện toàn kỳ, cho thấy nhu cầu tài chính lớn của quá trình chuyển dịch năng lượng.

Để đáp ứng, báo cáo kiến nghị huy động vốn doanh nghiệp nhà nước, tư nhân trong và ngoài nước, ODA và tín dụng xanh; đồng thời hoàn thiện cơ chế giá, bảo lãnh và chia sẻ rủi ro. Với lưới truyền tải, đề xuất nghiên cứu chính sách BOT, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư và cập nhật phí truyền tải để bảo đảm khả năng huy động vốn, tái đầu tư.

Khả năng tiếp cận vốn còn phụ thuộc việc tháo gỡ hợp đồng mua bán điện, cung cấp nhiên liệu và thủ tục đầu tư. Các kiến nghị về giá điện hai thành phần cho nguồn LNG, giá công suất và dịch vụ phụ trợ cho lưu trữ vì thế gắn trực tiếp với yêu cầu tạo dòng tiền đủ rõ để nhà đầu tư xây dựng phương án tài chính.

Đẩy nhanh nguồn điện và các trục truyền tải cấp bách

Đến năm 2030, báo cáo đề xuất ưu tiên dự án đang triển khai, đã có cam kết hoặc chủ trương đầu tư; đồng thời chuẩn bị nguồn mới, đặc biệt tại miền Bắc. Theo cách tiếp cận này, việc bố trí vốn cần xét khả năng hoàn thành dự án, cung ứng nhiên liệu và lưới đấu nối để công suất bổ sung đáp ứng đúng thời điểm cần điện.

Trong nhóm nguồn khí, Trung tâm điện lực Ô Môn là trọng điểm gắn với chuỗi khí Lô B. Theo báo cáo, Ô Môn IV đã ký hợp đồng EPC và khởi công; Ô Môn III đang trình phương án vay ODA; Ô Môn II đang đàm phán hợp đồng mua bán điện và cung cấp khí. Phương án đến năm 2030 dự kiến bổ sung khoảng 3.200 MW tuabin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí Lô B, đặt yêu cầu đồng bộ tiến độ khai thác khí, vận chuyển và nhà máy điện.

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4 đã chính thức hoàn thành đi vào vận hành thương mại đầu năm 2026.

Với LNG, khoảng 22.800 MW đã có chủ trương hoặc nhà đầu tư nhưng chưa xây dựng, chủ yếu vướng hợp đồng mua bán điện và đặt hàng tua bin. Báo cáo kiến nghị tháo gỡ các khâu này, phát triển hạ tầng cung ứng LNG, nhất là tại miền Bắc. Các dự án nhiệt điện than đang xây dựng cũng được đề xuất đẩy nhanh để bổ sung nguồn điện trong giai đoạn trước mắt.

Nguồn lưu trữ cần được triển khai cùng điện gió, điện mặt trời để tăng khả năng đáp ứng giờ cao điểm. Bác Ái đang xây dựng, Phước Hòa đã có chủ trương đầu tư, trong khi phần lớn dự án thủy điện tích năng còn ở bước chuẩn bị. Báo cáo đề xuất cơ chế riêng thúc đẩy nhóm này, cùng pin lưu trữ và điện mặt trời mái nhà tại khu công nghiệp, công sở, hộ dân, đặc biệt ở miền Bắc.

Đối với điện hạt nhân Ninh Thuận, báo cáo kiến nghị sớm triển khai và nghiên cứu cơ chế đặc thù về đầu tư, huy động vốn. Tuy nhiên, các tính toán kế thừa giả thiết khoảng 5.000 MW vận hành giai đoạn 2036-2040. Vì vậy, việc chuẩn bị nguồn dài hạn phải đi cùng giải pháp bảo đảm điện cấp bách đến năm 2030.

Về truyền tải Trung - Bắc, điện năng trao đổi dự kiến tăng từ 32,8 tỷ kWh năm 2027 lên 47,4 tỷ kWh năm 2030. Phần tăng thêm trong giai đoạn này phải dựa vào lưới 500 kV, bởi một hành lang truyền tải điện một chiều siêu cao áp (HVDC) cần khoảng 7-10 năm chuẩn bị và xây dựng.

Hai trục được nhấn mạnh gồm đường dây 500 kV Vũng Áng - Trạm cắt Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội, cần vận hành năm 2028; và Quỳnh Lưu - LNG Quỳnh Lập - LNG Nghi Sơn - Hưng Yên 2 - Hưng Yên 1, dự kiến năm 2030. Đây là các công trình cần được ưu tiên vốn, thống nhất hướng tuyến và giải phóng mặt bằng để tăng khả năng đưa điện ra Bắc.

Ở hướng Trung - Nam, báo cáo cảnh báo nguy cơ không đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn khi mất một phần tử từ năm 2028. Theo đó, kiến nghị đẩy sớm đường dây 500 kV Krông Búk - Tây Ninh 1 vào năm 2028, Ninh Sơn - Chơn Thành vào năm 2029 và xem xét đưa sớm công trình cải tạo mạch 2 đường dây Đắk Nông - Cầu Bông.

Đồng thời, cần hoàn thành trục Thốt Nốt - Đức Hòa, các trạm 500 kV Bạc Liêu, Cà Mau; tăng năng lực các trạm quanh Hà Nội và tại Đông Nam Bộ. Các công trình này vừa tiếp nhận điện liên vùng, vừa giải tỏa nguồn và cấp điện cho trung tâm phụ tải.

Cho giai đoạn 2031-2035, báo cáo đề xuất định hướng nghiên cứu sớm hệ thống HVDC ±800 kV Duyên hải Nam Trung Bộ 1 - Đồng bằng sông Hồng, quy mô khoảng 6.000-8.000 MW, dài khoảng 1.050 km. Phương án công nghệ LCC có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 3,466 tỷ USD, cần thời gian chuẩn bị dài.

Để vốn chuyển thành năng lực cung ứng điện, báo cáo đề xuất gắn trách nhiệm tiến độ giữa chủ đầu tư nguồn và lưới giải tỏa công suất, kiểm tra định kỳ và có chế tài khi chậm. Mỗi dự án cần được theo dõi từ chủ trương đầu tư, khởi công đến vận hành, để kịp thời xử lý vướng mắc và điều chỉnh phương án cấp điện theo nhu cầu tăng trưởng.