Điều chỉnh cách tính tín dụng bất động sản, thêm dư địa cho khách sạn, nghỉ dưỡng

Theo đó, từ ngày 1-1-2026 đến hết ngày 31-12-2026, các tổ chức tín dụng không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng vào dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng bất động sản.

Việc điều chỉnh nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trong việc cấp tín dụng đối với một số loại hình bất động sản phù hợp. Ảnh: NT

Việc điều chỉnh nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trong việc cấp tín dụng đối với một số loại hình bất động sản phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và chính sách của các cấp có thẩm quyền.

Đáng chú ý, Công văn 8509 không thay đổi toàn bộ cơ chế kiểm soát tín dụng bất động sản, mà tập trung vào cách xác định phần dư nợ được tính vào dư nợ bất động sản khi kiểm soát tốc độ tăng trưởng. Các tổ chức tín dụng vẫn phải tiếp tục thực hiện các chỉ đạo tại những văn bản liên quan.

Danh sách kèm theo Công văn 8509 gồm 25 tổ chức tín dụng, trong đó có VietinBank, Agribank, BIDV, MSB, Sacombank, Eximbank, Nam A Bank, ACB, Saigonbank, Techcombank, Bac A Bank, VIB, SeABank, BVBank, OCB, ABBank, VietABank, SHB, VPBank, Kienlongbank, VietBank, LPBank, TPBank, BaoVietBank và PVcomBank.

Công văn 8509 là bước điều chỉnh tiếp theo của NHNN trong năm 2026 đối với cách tính tăng trưởng tín dụng bất động sản.

Trước đó, tại Công văn số 4551/NHNN-CSTT ngày 29-5-2026, NHNN đã quy định phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất không phải tính vào dư nợ tín dụng bất động sản khi kiểm soát tăng trưởng tín dụng, trong phạm vi các tổ chức tín dụng được áp dụng.

Tiếp đó, Công văn số 5386/NHNN-TD ngày 22-6-2026 cho phép loại trừ dư nợ phát sinh mới đối với 18 dự án trọng điểm khi tính tăng trưởng tín dụng hằng năm của các ngân hàng thương mại theo phạm vi quy định tại văn bản.

Theo số liệu NHNN công bố, đến ngày 28-8-2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 20,5 triệu tỷ đồng, tăng 10,24% so với cuối năm 2025. Khoảng 77,3% dư nợ phục vụ lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Trước đó, đến cuối tháng 6-2026, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đạt khoảng 5,146 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2025 và chiếm 25,5% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế.