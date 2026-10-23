Điều chỉnh các tuyến buýt kết nối với bến xe khách Yên Sở

Cụ thể, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất kéo dài điểm đầu cuối tuyến buýt số 59 từ điểm đỗ xe buýt Yên Sở, gần trụ sở UBND phường Yên Sở về Bến xe Yên Sở. Tuyến số 16, điểm đầu cuối dự kiến chuyển từ Bến xe Nước Ngầm về Bến xe Yên Sở.

Lên phương án điều chỉnh các tuyến buýt kết nối bến xe khách Yên Sở nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng, phục vụ người dân đi lại.

Trước đó, TP.Hà Nội đã chấp thuận phương án chuyển điểm đầu cuối tuyến này về điểm đỗ xe buýt Yên Sở nhưng chưa triển khai do chưa thi công mở rộng Quốc lộ 1A.

Nhằm hạn chế tăng khối lượng vận hành, Sở Xây dựng đề xuất giảm tần suất khai thác. Tuyến số 16 giảm từ 162 xuống 136 lượt xe/ngày; tuyến số 59 giảm từ 120 xuống 112 lượt xe/ngày.

Sau điều chỉnh, cự ly tuyến số 16 tăng từ 14,15km lên 16,45km, tuyến số 59 tăng từ 38,2km lên 40,55km. Số lượng phương tiện kế hoạch và phương tiện vận doanh của cả hai tuyến được giữ nguyên.

Ngoài ra lộ trình chiều về của các tuyến buýt số 04 và 48 dự kiến được điều chỉnh để xe vào đón, trả khách tại sảnh trước Bến xe Yên Sở. Phương án không làm phát sinh cự ly tuyến, góp phần bảo đảm an toàn và thuận tiện cho hành khách.

Bên cạnh các tuyến trên, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát những tuyến buýt có điểm tập kết gần Bến xe Yên Sở, gồm các tuyến số 05, 06C-D, 25, 26, 30, 32, 37 và 39.

Việc điều chỉnh sẽ căn cứ lưu lượng khai thác của các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh tại bến xe và nhu cầu trung chuyển thực tế.

Bến xe Yên Sở được đưa vào khai thác từ ngày 10/10 với lưu lượng dự kiến khoảng 990 lượt xe/ngày sẽ góp phần giảm tải cho Bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm.