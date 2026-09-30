Điều chỉnh bộ tiêu chí 'Trường học hạnh phúc' theo hướng thực chất, tránh hình thức

Hội thảo xây dựng “Trường học hạnh phúc” năm học 2026-2027 do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức vào sáng 30-7

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, bà Cao Thị Thiên Phúc, Trưởng Phòng Học sinh, sinh viên (Sở GD-ĐT TPHCM), cho biết, tháng 10-2023, Sở GD-ĐT TPHCM ban hành Bộ tiêu chí “Trường học hạnh phúc” gồm 18 tiêu chí áp dụng cho 100% cơ sở giáo dục trong toàn thành phố.

Thời điểm đó, TPHCM được Bộ GD-ĐT ghi nhận là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai bộ tiêu chí xây dựng "Trường học hạnh phúc".

Trưởng Phòng Học sinh, sinh viên (Sở GD-ĐT TPHCM) Cao Thị Thiên Phúc chia sẻ bối cảnh điều chỉnh bộ tiêu chí xây dựng "Trường học hạnh phúc"

Sau gần 3 năm triển khai, trước yêu cầu thực tiễn của thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính với quy mô trường lớp và đối tượng học sinh đa dạng hơn, Sở GD-ĐT TPHCM tiếp tục lấy ý kiến các cơ quan liên quan để điều chỉnh bộ tiêu chí theo hướng tinh gọn hơn, phù hợp thực tiễn, tránh hình thức, không tạo thêm gánh nặng hành chính cho các trường học.

Ở góc độ quản lý, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Huỳnh Lê Như Trang thông tin, sau khi hoàn thiện dự thảo bộ tiêu chí đã được điều chỉnh, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ trình UBND TPHCM ban hành.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Huỳnh Lê Như Trang thông tin về kế hoạch ban hành bộ tiêu chí xây dựng "Trường học hạnh phúc" sau khi điều chỉnh

"Trước đây, bộ tiêu chí xây dựng "Trường học hạnh phúc" do Sở GD-ĐT TPHCM ban hành, tới đây sẽ do UBND TPHCM ban hành. Giá trị pháp lý cao hơn đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn về chất lượng và tính khả thi. Đây sẽ là căn cứ để các sở, ban, ngành cùng phối hợp thực hiện", Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM bày tỏ.

Từ thực tế triển khai "Trường học hạnh phúc" tại đơn vị, cô Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), cho rằng, một trường học tổ chức rất nhiều hoạt động nhưng học sinh vẫn có thể cảm thấy cô đơn. Một nơi treo nhiều khẩu hiệu đoàn kết, yêu thương nhưng giáo viên vẫn có thể làm việc một mình.

"Mạng xã hội đang tạo điểm nghẽn lớn về tâm lý cho đội ngũ nhà giáo. Một tình huống sư phạm bình thường có thể trở thành khủng hoảng truyền thông, giáo viên ngại dư luận nên thu mình. Vì vậy, hạnh phúc không chỉ là việc giáo viên và học sinh cảm thấy an toàn mà cần được lắng nghe, đồng hành mỗi ngày". (Cô BÙI MINH TÂM, Hiệu trưởng Trường Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa)

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM trăn trở, các tiêu chí đánh giá hướng đến học sinh tự đánh giá, hay giáo viên, nhà trường đánh giá. Bởi từng chủ thể sẽ có các tiêu chí và cách đánh giá khác nhau.

Ở góc độ chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh, ông Phạm Hoàng Anh, Phó trưởng Phòng Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe trẻ em và bảo trợ xã hội (Sở Y tế TPHCM) đề xuất bổ sung thêm cơ chế tiếp nhận ý kiến của học sinh thông qua nhiều cách khác nhau như hòm thư góp ý, diễn đàn trực tuyến, đối thoại trực tiếp...

"Học sinh cần được tham gia vào quá trình xây dựng nội quy của trường; có quyền được bảo đảm bí mật đời sống và thông tin cá nhân; được nhà trường cam kết áp dụng các hình thức kỷ luật tích cực, không trừng phạt về thể chất và tinh thần; đảm bảo quyền được nghỉ ngơi, vui chơi thông qua việc nhà trường xây dựng thời khóa biểu, không giao quá nhiều bài tập về nhà", đại diện Sở Y tế nêu ý kiến.

Đặng Trần Huyền Thư, học sinh lớp 12CA2, Bí thư Đoàn trường Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (phường An Khánh) quan tâm việc làm thế nào để bộ tiêu chí đi vào thực chất, không chỉ dừng lại ở văn bản, tạo điều kiện cho học sinh có nhiều không gian hơn để học tập và phát triển.

Đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM khuyến nghị lồng ghép thêm các chỉ báo về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn nhà vệ sinh, nguồn nước sạch, sức khỏe tâm thần vào bộ tiêu chí "Trường học hạnh phúc" bởi các vấn đề này liên quan mật thiết đến sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh.

Về phía các trường học, cô Chu Ánh Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh (phường Hòa Hưng), nêu ý kiến: "Để tránh việc đánh giá cảm tính, mỗi nơi một kiểu, Sở GD-ĐT TPHCM cần quy định khung thời gian gợi ý đối với hoạt động tư vấn tâm lý học đường, đồng thời cụ thể hóa một số tiêu chuẩn về cơ sở vật chất tối thiểu, hướng dẫn minh chứng cụ thể cho các trường học tự đánh giá".

Theo kế hoạch, ngày 13-10 tới đây, bộ tiêu chí tiếp tục lấy ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên các trường đại học để hoàn thiện dự thảo trước khi trình UBND TPHCM xem xét ban hành. Sau khi được ban hành, Bộ tiêu chí xây dựng "Trường học hạnh phúc" sẽ triển khai thống nhất tại tất cả cơ sở giáo dục trong toàn thành phố.