Sáng 19-11, đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành về Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 6193, ngày 8-5-2026 của UBND tỉnh thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Hòa Nam chủ trì cuộc họp.

Kế hoạch được điều chỉnh sẽ bám sát định hướng của Nghị quyết số 21, ngày 28-7-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; đồng thời bám sát hướng dẫn mới của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo đó, trong năm 2026, các địa phương tập trung hoàn thành chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đối với toàn bộ các thửa đất đã thu thập thông tin. Đến hết năm 2027, phấn đấu cơ bản hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đối với các thửa đất chưa có dữ liệu; chính thức đưa Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu đất đai vào vận hành đồng bộ, kết nối với hệ thống quốc gia.

Đến nay, tỉnh đã đồng bộ hơn 1,1 triệu thửa đất lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, đạt 77,6%; đồng thời hoàn tất chuyển đổi mô hình dữ liệu phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan trao đổi, góp ý về nội dung kế hoạch điều chỉnh, các mốc thời gian và tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tế, bảo đảm tính chính xác của dữ liệu, kế hoạch xây dựng; cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh theo lộ trình hoàn thành trong năm 2027.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc họp.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đại diện Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Hòa Nam nhấn mạnh, việc điều chỉnh kế hoạch phải cập nhật đầy đủ các hướng dẫn, chỉ đạo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bảo đảm phù hợp với định hướng chung của cả nước và tình hình thực tế tại địa phương. Quá trình điều chỉnh cần kế thừa những kinh nghiệm, bài học từ công tác chỉ đạo, điều hành của tổ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai từ cấp tỉnh đến cấp xã trong thời gian qua. Việc hoàn thiện và phê duyệt kế hoạch mới sẽ tạo cơ sở để chính quyền cấp xã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện tại địa phương, bảo đảm cán bộ cấp xã hiểu đúng, hiểu rõ và triển khai hiệu quả.

Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Trần Hòa Nam đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp để hoàn thiện kế hoạch điều chỉnh. Dự kiến trong tháng 11, UBND tỉnh sẽ tổ chức hội nghị triển khai đánh giá công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai với các xã, phường. Đồng chí Trần Hòa Nam giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chuẩn bị đầy đủ nội dung hội nghị, giải đáp các kiến nghị, đồng thời hướng dẫn cụ thể về kế hoạch mới và thời gian triển khai các nhiệm vụ tiếp theo.