Điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù để gỡ vướng cho các dự án tồn đọng

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 521/TB-VPCP ngày 8/10/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751).

Hiện có 1.131 dự án có vướng mắc đang được các bộ, ngành, địa phương tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Ảnh: VGP.

Phó Thủ tướng cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo về những kết quả đạt được, một số tồn tại, hạn chế và các đề xuất, kiến nghị của Bộ Tài chính, cũng như ý kiến của các bộ, cơ quan.

Theo số liệu tổng hợp, phân loại trên Hệ thống 751 (đến ngày 27/9/2026) ghi nhận cả nước có 4.846 dự án khó khăn, vướng mắc, tổng diện tích sử dụng đất 208.882 ha và tổng mức đầu tư 3.498.889 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng biểu dương các địa phương (TP Huế, TP Đà Nẵng, tỉnh Thanh Hóa) và các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Y tế đã quyết liệt, chủ động thực hiện nhiệm vụ, không đùn đẩy, né tránh và đạt kết quả tích cực trong việc triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Trong đó, tiến độ, chất lượng rà soát và cập nhật dữ liệu của các địa phương, cơ quan, đơn vị còn chưa đầy đủ; thông tin dự án nhập trên Hệ thống dữ liệu thiếu đồng bộ, thiếu tính chi tiết, chưa làm rõ lý do nguyên nhân hoặc thẩm quyền giải quyết cụ thể.

Công tác phối hợp trong việc lấy ý kiến và xử lý vướng mắc của các Bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực và các địa phương làm chủ đầu tư, chủ quản lý dự án vướng mắc tồn đọng kéo dài chưa chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời.

Một số địa phương, cơ quan và đơn vị còn chưa tích cực chủ động, sáng tạo, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, có tâm lý trông chờ, đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên trong việc xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền của mình.

Bên cạnh đó, các dự án tồn đọng, kéo dài thường liên quan tới hệ thống pháp luật thay đổi qua nhiều thời kỳ khác nhau và nhiều lĩnh vực: đất đai, đầu tư, quy hoạch, tài chính, PPP..., dẫn đến việc xác định căn cứ pháp lý tháo gỡ gặp rất nhiều vướng mắc, rủi ro pháp lý cao.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Quy chế Ban Chỉ đạo 751; xây dựng quy trình phối hợp liên ngành giữa các cơ quan hành pháp, tư pháp và địa phương để thực hiện thống nhất nguyên tắc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ, cơ quan được giao làm chủ đầu tư/quản lý dự án xác định lĩnh vực và căn cứ pháp lý cụ thể, đề xuất rõ giải pháp, cơ chế, chính sách và cấp thẩm quyền có trách nhiệm xử lý để giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của dự án.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương phân loại rõ tình trạng của từng nhóm dự án và hoàn chỉnh kế hoạch cụ thể theo các nhóm dự án để theo dõi, đôn đốc.

Cụ thể, đối với 3.557 dự án đã được xử lý, không còn vướng mắc, Bộ Tài chính cần phân loại thực trạng tình hình các dự án hiện nay. Trên cơ sở đó, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, bảo đảm các dự án phải thực sự đi vào hoạt động, đóng góp thực chất cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với 1.131 dự án đang được các bộ, ngành, địa phương tiếp tục xử lý theo thẩm quyền, cần phân loại theo từng bộ, ngành, địa phương, thống nhất về thời hạn hoàn thành xử lý và tổng hợp chung vào kế hoạch triển khai.

Đối với 158 dự án tiếp tục xử lý, cần đôn đốc, yêu cầu các bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực khẩn trương có ý kiến cụ thể về giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã được Bộ Tài chính tổng hợp.

Trong đó nêu rõ những vướng mắc tại chính sách, quy định pháp luật hiện hành; đề xuất phương án xử lý, cấp thẩm quyền có trách nhiệm xử lý và tiến độ quá trình xử lý dự kiến.

Bộ trưởng các bộ và thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát, tăng cường kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá để sửa đổi, bổ sung, đồng bộ các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, đấu thầu, nhà ở, kinh doanh bất động sản, xây dựng, quy hoạch, khoáng sản và quản lý tài sản công,... nhằm xử lý dứt điểm các vướng mắc; điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án.

Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực nghiên cứu xây dựng quy trình phối hợp liên ngành giữa các cơ quan hành pháp, tư pháp và địa phương để thực hiện thống nhất nguyên tắc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời với quá trình xem xét, xử lý trách nhiệm, khắc phục hậu quả; hướng dẫn, xử lý triệt để kiến nghị của các địa phương, đơn vị liên quan thuộc thẩm quyền.

Dương Thy