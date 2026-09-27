Cán bộ Thuế tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn công dân kê khai nộp lệ phí trước bạ.

Theo Quyết định, bảng giá mới điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy đã ban hành kèm theo Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 30/12/2025, Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 24/3/2026 và Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 24/6/2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Cụ thể, đối với nhóm ô tô chở người từ 9 người trở xuống nhập khẩu, bảng giá bổ sung nhiều mẫu xe như BMW 430I với giá tính lệ phí trước bạ 3,399 tỷ đồng; BYD M9 Premium 2,388 tỷ đồng; nhiều phiên bản Ford Everest từ 1,137 tỷ đến 1,637 tỷ đồng; Honda Civic RS 889 triệu đồng; Mercedes-Maybach GLS 600 FL 12,379 tỷ đồng; Porsche Cayenne E-Hybrid 7,295 tỷ đồng.

Với ô tô điện nhập khẩu, BYD Dolphin có giá tính lệ phí trước bạ 569 triệu đồng và Geely E22H EX2 Max là 499 triệu đồng. Trong nhóm ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, bảng giá bổ sung các mẫu như Honda City RS, Hyundai Creta, Hyundai Santa Fe, Kia Carnival, Kia Morning, Kia Seltos, Mazda3, Mazda CX-5, Toyota Veloz Cross và Toyota Vios.

Với nhóm ô tô điện sản xuất, lắp ráp trong nước có nhiều mẫu VinFast được bổ sung. Giá tính lệ phí trước bạ dao động từ khoảng 188,35 triệu đồng đối với một số mẫu Minio Green đến 1,529 tỷ đồng đối với VinFast VF 9 Plus; ngoài ra còn có các mẫu Limo Green, VF3, VF5, VF6, VF7, VF8 và VF MPV 7.

Bảng giá cũng bổ sung nhiều mẫu ô tô pick-up, ô tô tải van, trong đó Ford Ranger Raptor nhập khẩu có giá tính lệ phí trước bạ 1,456 tỷ đồng; các phiên bản Ford Ranger khác từ 957 triệu đồng đến 1,101 tỷ đồng; Isuzu D-Max 656 triệu đồng. Đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước có Ford Ranger, Teraco Tera V3, VEAM V3-2N và các mẫu VinFast EC Van chạy điện.

Danh mục điều chỉnh, bổ sung lần này khá đa dạng, bao gồm ô tô chở người từ 9 người trở xuống, ô tô điện, ô tô pick-up, ô tô tải van, ô tô vận tải hàng hóa và nhiều loại xe máy, xe máy điện.

Đối với xe máy, danh mục điều chỉnh, bổ sung gồm cả xe nhập khẩu, xe sản xuất trong nước và nhiều loại xe điện. Một số mẫu Honda nhập khẩu như Scoopy Prestige, Scoopy Stylish, PCX 160 Roadsync, Vario 125 Street và Super Cub 110 được xác định giá tính lệ phí trước bạ từ hơn 40 triệu đồng đến 127 triệu đồng.

Danh mục xe máy sản xuất, lắp ráp trong nước có số lượng lớn các thương hiệu như Ally, Espero, Halim, HD Motor, Hyosung, J-Pan, Victoria, Việt Thái, Dibao, DK, Honda, VinFast, Yadea cùng nhiều mẫu xe máy điện khác.

Giá tính lệ phí trước bạ được xác định cụ thể theo từng nhãn hiệu, kiểu loại và công suất hoặc dung tích động cơ.

Bảng giá điều chỉnh, bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/10/2026.