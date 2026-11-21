Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Ảnh: VPQH

Sáng 21/11, với 472/479 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Nghị quyết gồm 3 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2027.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên, với quy mô dân số 1.057 người, tại khu vực của xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ về TP. Hà Nội quản lý.

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, ngày 11/11/2026 và ngày 13/11/2026, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ và tại hội trường về đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Các đại biểu Quốc hội phát biểu đều tán thành với sự cần thiết và phương án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, các đại biểu đánh giá trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề án đã thực hiện đúng theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Về nội dung Dự thảo Nghị quyết, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nêu rõ, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý Điều 3 của Dự thảo Nghị quyết như sau: Bổ sung yêu cầu hoàn thành việc bàn giao hồ sơ, dữ liệu trực tiếp phục vụ quản lý địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính, quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trước ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Đồng thời, bổ sung quy định hồ sơ thủ tục hành chính đã được tiếp nhận hợp lệ nhưng chưa giải quyết xong được chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền của TP. Hà Nội tiếp tục giải quyết, không yêu cầu nộp lại hồ sơ. Chế độ chính sách của TP. Hà Nội được áp dụng đối với khu vực được điều chỉnh. Chế độ chính sách đang thực hiện có mức hưởng cao hơn hoặc TP. Hà Nội chưa có chế độ chính sách tương ứng thì tiếp tục được thực hiện đến hết thời hạn áp dụng, hoặc khi cơ quan có thẩm quyền quyết định chế độ chính sách thay thế.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, Chính phủ đề nghị giữ như Dự thảo các nội dung: Không quy định cụ thể diện tích tự nhiên, quy mô dân số và địa giới hành chính của TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Chỉ quy định phần diện tích tự nhiên 40,06 km² và quy mô dân số 1.057 người được điều chỉnh.

Tại khoản 2 Điều 3 giữ cụm từ "cơ quan có thẩm quyền", không thay bằng cụm từ "Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội" để bảo đảm bao quát đầy đủ trong quá trình thực hiện khi có chế độ chính sách thuộc thẩm quyền của các cơ quan khác.

Đối với các ý kiến của đại biểu Quốc hội đề xuất về mốc thời gian chi tiết rà soát dự án, cơ chế ngân sách, điều khoản riêng về bảo tồn vườn quốc gia và chế độ báo cáo điều chỉnh quy hoạch, Chính phủ tiếp thu để chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền, không quy định trong Nghị quyết.

Các đại biểu tham dự Phiên họp. Ảnh: VPQH

Về tổ chức thực hiện, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho hay, sau khi điều chỉnh địa giới, Chính phủ sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch triển khai ngay sau khi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết, trong đó tập trung vào 4 nhóm công việc.

Một là, quản lý bảo vệ chặt chẽ Vườn quốc gia Ba Vì. “Việc điều chỉnh địa giới không phải để tạo quỹ đất để mở rộng đô thị, không đồng nghĩa với chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển loại rừng. Các dự án đầu tư du lịch chỉ được triển khai khi phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật” - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.

Hai là, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và ổn định đời sống của nhân dân. Theo đó, 243 hộ gồm 1.057 người chuyển về Ba Vì thuộc TP. Hà Nội, nếu không có nguyện vọng thì không phải di dời do việc điều chỉnh địa giới. Chính sách đối với đồng bào Mường, Dao, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được chuyển tiếp liên tục, không gián đoạn. Giấy tờ đã cấp tiếp tục được sử dụng, không bắt buộc cấp đổi đồng loạt.

Ba là, việc thực hiện thủ tục bàn giao, tiếp nhận đúng quy định, không để khoảng trống pháp lý. Hai địa phương hoàn thiện việc rà soát, lập danh mục dự án, công trình, tài sản trong phạm vi 40,06 km² để sẵn sàng bàn giao, tiếp nhận. Dự án đã có quyết định hợp pháp được kế thừa giá trị pháp lý, không để khoảng trống trong quản lý hoặc khó khăn cho đơn vị, doanh nghiệp.

Bốn là, rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể Thủ đô, quy hoạch tỉnh Phú Thọ và các quy hoạch có liên quan sau khi Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị và ý kiến của các đại biểu Quốc hội.