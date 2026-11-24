Ngày 24/11, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, hành trình “Sắc cờ Non nước – Hành trình hai cung đèo Nà Tềnh – Khau Cốc Chà” thu hút khoảng 300 người với 200 xe máy tham gia. Đây là hai cung đường đèo nổi tiếng với cảnh quan, điểm check-in được rất nhiều dân đam mê du lịch tìm đến.

Hành trình Sắc cờ non nước - Hành trình hai cung đèo ngày 24/11.

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Thăng An - Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cho biết, giữa sắc đỏ của cờ Tổ quốc, sắc xanh của núi rừng và những cung đường uốn lượn, chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của quê hương, niềm tự hào về đất nước và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua bao thế hệ.

Thiên nhiên tạo nên kỳ quan, văn hóa tạo nên bản sắc, con người tạo nên sức sống và tương lai của điểm đến.

Nà Tềnh và Khau Cốc Chà không chỉ đẹp bởi những tầng đèo, những khúc cua giữa đại ngàn. Vẻ đẹp ấy còn nằm trong những bản làng bình yên, nếp nhà, tiếng nói, trang phục, phong tục, ẩm thực và lối sống của đồng bào các dân tộc.

Mỗi cung đường không chỉ đưa chúng ta đến một cảnh đẹp, mà còn mở ra cơ hội tìm hiểu một vùng văn hóa, gặp gỡ những con người và cảm nhận chiều sâu của vùng đất biên cương.

Ông Phan Thăng An - Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu tại chương trình.

"Cảnh quan có thể khiến du khách tìm đến một lần nhưng văn hóa và tình người mới khiến họ nhớ mãi và mong ngày trở lại. Đó cũng chính là điều cần gìn giữ và phát huy khi phát triển du lịch Cao Bằng", ông Phan Thăng An nói.

Cũng theo chia sẻ của Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, du lịch không chỉ là đưa du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh. Du lịch phải giúp những giá trị văn hóa được trân trọng, những sản phẩm địa phương được biết đến, những người dân có thêm việc làm, thu nhập và niềm tự hào về quê hương mình.

Phát triển du lịch không phải là làm thay đổi bản sắc để chiều lòng du khách, mà là làm cho bản sắc trở thành giá trị, thành sức hấp dẫn riêng của mỗi vùng đất.

"Tôi rất vui mừng khi sự kiện hôm nay được năm xã: Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà và Xuân Trường cùng chung tay tổ chức, với sự đồng hành của doanh nghiệp và sự hưởng ứng của Nhân dân. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, chủ động và sáng tạo từ cơ sở. Từ hai cung đèo, chúng ta có thể kết nối nhiều điểm đến; từ một sự kiện, có thể hình thành những sản phẩm du lịch mới; từ những giá trị sẵn có, có thể mở thêm cơ hội phát triển cho người dân", ông Phan Thăng An bày tỏ.

Hành trình với khoảng 300 người tham gia.

Lãnh đạo tỉnh mong các địa phương tiếp tục liên kết, gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống; đồng thời phát triển dịch vụ du lịch văn minh, an toàn, thân thiện, để người dân thực sự là chủ thể, là người gìn giữ văn hóa và được hưởng lợi từ phát triển du lịch.

Với các bạn trẻ và những người tham gia hành trình, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng mong mỗi người hãy là một đại sứ của non nước Cao Bằng: khám phá bằng sự say mê, trải nghiệm bằng sự tôn trọng, lan tỏa những hình ảnh đẹp và luôn đặt an toàn lên hàng đầu.