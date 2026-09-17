Điều cấm kỵ khi sử dụng máy giặt, không phải ai cũng biết

Máy giặt giúp các gia đình tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức khi xử lý quần áo, khăn tắm, ga giường và nhiều loại đồ vải khác.

Tuy nhiên, không phải món đồ bẩn nào cũng có thể cho vào lồng giặt. Đặc biệt, quần áo, khăn hoặc vật dụng bằng vải đã dính xăng, dầu hỏa, dung môi hay các chất dễ cháy cần được xử lý riêng để tránh nguy cơ mất an toàn.

Vì sao đồ dính xăng, dung môi không nên cho vào máy giặt?

Xăng, dầu hỏa, dung môi giặt khô, chất pha sơn và một số hóa chất tương tự có đặc tính dễ bay hơi, dễ bắt cháy và có thể ngấm sâu vào sợi vải. Vì vậy, việc quần áo đã khô hoặc mùi xăng giảm đi không đồng nghĩa với việc các chất dễ cháy đã được loại bỏ hoàn toàn.

Đồ dính xăng, dung môi không nên cho vào máy giặt. Ảnh minh họa.

Nước và chất giặt tẩy trong máy cũng không có nghĩa sẽ xử lý hết lượng hóa chất còn bám trên vải. Đáng chú ý, cảnh báo này không chỉ áp dụng với quần áo mà còn với khăn lau xăng, giẻ lau dung môi, găng tay vải hoặc các vật dụng từng tiếp xúc với chất dễ cháy.

Whirlpool khuyến cáo không giặt những vật đã được làm sạch, giặt, ngâm hoặc dính xăng, dung môi giặt khô và các chất dễ cháy, dễ nổ khác, do chúng có thể phát ra hơi có khả năng bắt lửa hoặc gây nổ.

Samsung cũng cảnh báo người dùng không cho quần áo hoặc vật dụng dính xăng, dầu hỏa, benzen, chất pha sơn, cồn và một số chất dễ cháy khác vào máy giặt.

Nếu gia đình sử dụng máy sấy, cần đặc biệt thận trọng với những món đồ từng nhiễm chất dễ cháy. Không nên mặc định rằng đồ đã qua một chu trình giặt thì có thể đưa ngay vào máy sấy.

Khi phát hiện quần áo bị dính xăng hoặc dung môi, trước hết cần tách riêng món đồ đó khỏi những quần áo chuẩn bị giặt. Đặt đồ ở nơi tránh xa thuốc lá, bếp, ngọn lửa, tia lửa và các nguồn nhiệt.

Cách xử lý tiếp theo phụ thuộc vào loại hóa chất đã dính trên vải. Nếu còn bao bì hoặc thông tin sản phẩm, nên kiểm tra hướng dẫn an toàn và quy trình xử lý quần áo bị nhiễm chất đó.

Không nên tự ý đổ thêm một loại hóa chất khác lên vết bẩn với suy nghĩ có thể khử xăng hoặc dung môi, bởi mỗi loại hóa chất có đặc tính và yêu cầu xử lý khác nhau.

Với đồ bị thấm nhiều hoặc trường hợp không xác định được chính xác chất đã dính vào, nên tìm hướng dẫn xử lý phù hợp thay vì thử cho vào máy giặt.

Một số lưu ý khi sử dụng máy giặt. Ảnh minh họa.

Một số lưu ý khi sử dụng máy giặt

Kiểm tra túi quần áo trước khi giặt: Ngoài tiền xu, chìa khóa hoặc vật cứng có thể gây va đập, cần chú ý đến bật lửa và những vật có thể chứa chất dễ cháy bị bỏ quên trong túi.

Không nhồi quá nhiều đồ: Khối lượng quần áo nên phù hợp với hướng dẫn của từng loại máy. Việc cho quá tải có thể ảnh hưởng đến khả năng đảo, giặt và vắt của thiết bị.

Không đưa tay vào lồng khi máy đang hoạt động: Nếu quần áo bị mắc hoặc cần lấy vật bên trong, hãy dừng máy và chờ lồng giặt ngừng hoàn toàn trước khi xử lý.

Kiểm tra hệ thống điện và đường nước: Dây điện hư hỏng, phích cắm hoặc ổ điện nóng bất thường, ống cấp nước nứt hay đầu nối rò rỉ đều cần được xử lý trước khi tiếp tục sử dụng.

Thường xuyên kiểm tra phía sau máy: Quan sát ống cấp, ống thoát, các đầu nối và khu vực nền phía dưới giúp phát hiện sớm tình trạng rò nước hoặc hư hỏng.

Máy giặt có thể xử lý nhiều loại quần áo bẩn, nhưng đồ từng dính xăng, dung môi và các chất dễ cháy không nên được xem như một mẻ giặt thông thường. Việc nhận biết rõ những loại đồ cần tách riêng và kiểm tra máy trước mỗi lần sử dụng sẽ giúp hạn chế các rủi ro không đáng có.