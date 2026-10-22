Điều bất thường liên quan đến NSƯT Hoài Linh

Sau thành công của hai phần phim Làm Giàu Với Ma, NSƯT Hoài Linh trở thành một trong những gương mặt được khán giả chờ đợi sẽ tiếp tục tái xuất màn ảnh rộng. Chính vì vậy, thông tin nam nghệ sĩ góp mặt trong dự án điện ảnh Người Được Chọn từng nhận được sự quan tâm đáng kể từ công chúng.

NSƯT Hoài Linh từng được giới thiệu sẽ xuất hiện trong phim điện ảnh Người Được Chọn, dự kiến ra rạp vào đầu tháng 11 năm nay.

Theo những thông tin được giới thiệu trước đó, Người Được Chọn dự kiến khởi chiếu vào tháng 11/2026. Trong phim, Hoài Linh đảm nhận vai thầy Thạch, một nhân vật gắn với hoạt động hầu đồng và có diễn biến tâm lý phức tạp. Đây được xem là vai diễn đáng chú ý, hứa hẹn mang đến một hình ảnh khác biệt của nam nghệ sĩ so với những nhân vật quen thuộc trước đây.

Tuy nhiên, điều bất thường nằm ở chỗ, dù thời điểm phát hành dự kiến đã cận kề, những thông tin liên quan đến dự án vẫn còn khá ít ỏi. Tính đến hiện tại, phim vẫn chưa công bố teaser hay trailer chính thức để giới thiệu câu chuyện, nhân vật cũng như những điểm nhấn của tác phẩm. Những hoạt động quảng bá vốn thường xuất hiện trong giai đoạn trước khi một bộ phim ra rạp cũng chưa được triển khai rầm rộ.

Đáng chú ý hơn, fanpage của Người Được Chọn cũng ghi nhận bài đăng gần nhất vào đầu tháng 6. Điều này đồng nghĩa với việc kênh truyền thông của dự án đã không có thêm cập nhật mới trong khoảng 4 tháng qua.

Đối với một bộ phim từng được giới thiệu sẽ ra mắt vào tháng 11, khoảng lặng kéo dài này khiến nhiều người không khỏi đặt dấu hỏi. Bởi thông thường, giai đoạn một đến hai tháng trước khi phát hành là thời điểm các ê-kíp bắt đầu đẩy mạnh hoạt động quảng bá, từ công bố poster, hình ảnh nhân vật đến teaser, trailer và những thông tin hậu trường.

Song dự án có Hoài Linh đóng chính bất ngờ im ắng nhiều tháng qua.

Việc Người Được Chọn chưa có nhiều động thái mới vì thế trở thành chi tiết đáng chú ý, nhất là khi dự án có sự tham gia của những nghệ sĩ tên tuổi như Hoài Linh và Hạnh Thúy.

Riêng với Hoài Linh, sự chờ đợi dành cho Người Được Chọn còn xuất phát từ thành công của hai phần phim Làm Giàu Với Ma và Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn, lần lượt ra mắt năm 2024 và 2025.

Hai tác phẩm đạt tổng doanh thu hơn 229 tỷ đồng, góp phần đánh dấu màn trở lại đáng chú ý của Hoài Linh với điện ảnh Việt sau một thời gian ít xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Đặc biệt, những vai diễn mang màu sắc tình cảm gia đình trong hai bộ phim phần nào giúp nam nghệ sĩ cho thấy khả năng khai thác chiều sâu cảm xúc, bên cạnh thế mạnh hài kịch đã gắn liền với tên tuổi suốt nhiều năm.

Chính vì thế, vai thầy Thạch trong Người Được Chọn càng được kỳ vọng. Với chất liệu liên quan đến tín ngưỡng dân gian cùng những diễn biến tâm lý phức tạp, nhân vật này có thể mang đến cơ hội để Hoài Linh thử sức với một hình tượng mới.

Thế nhưng, khi những hình ảnh đầu tiên về vai diễn vẫn chưa được hé lộ thêm, khán giả yêu mến nam nghệ sĩ vẫn chưa thể hình dung rõ màn trở lại lần này sẽ có màu sắc ra sao.

Nhiều khán giả thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra với dự án có Hoài Linh đóng chính.

Một vấn đề khác cũng đáng quan tâm là sự cạnh tranh ngày càng lớn của thị trường điện ảnh Việt. Trong bối cảnh nhiều dự án liên tục công bố lịch chiếu, tung trailer và triển khai chiến dịch quảng bá, việc một bộ phim im ắng trong thời gian dài có thể khiến sức nóng ban đầu phần nào giảm đi.

Tất nhiên, không phải tác phẩm nào cũng cần áp dụng cùng một chiến lược truyền thông. Tuy nhiên, đối với Người Được Chọn, khoảng cách giữa thời điểm phát hành dự kiến và những cập nhật mới nhất đang khiến sự chờ đợi của công chúng ngày càng lớn.

Có thể nói, điều bất thường liên quan đến NSƯT Hoài Linh lúc này không xuất phát từ hoạt động cá nhân của nam nghệ sĩ, mà nằm ở sự im ắng khó lý giải của dự án điện ảnh được kỳ vọng đánh dấu lần tái xuất tiếp theo của nam nghệ sĩ.

Sau hai phần phim Làm Giàu Với Ma, khán giả đang chờ đợi sự trở lại màn ảnh rộng của NSƯT Hoài Linh.

Sau hơn 229 tỷ đồng doanh thu từ hai phần Làm Giàu Với Ma, khán giả đang mong chờ Hoài Linh tiếp tục tạo dấu ấn tại phòng vé. Và trước mắt, điều công chúng cần có lẽ là một thông báo rõ ràng từ ê-kíp Người Được Chọn về lịch phát hành, cũng như những hình ảnh chính thức của bộ phim sau nhiều tháng gần như vắng bóng trên các kênh truyền thông.