Điều bất ngờ trên hòn đảo xa xôi của Scotland sau 34 năm

Duncan là em bé đầu tiên chào đời trên hòn đảo North Ronaldsay trong 34 năm. Ảnh: Alice Traill Ford

Theo truyền thông Mỹ ngày 24/9, Alice Traill Ford cho biết con mình là bé Duncan Wilder Thorstein Traill Suarez Ford vừa chào đời ngày 15/9, đánh dấu ca sinh đầu tiên trên đảo này trong 34 năm. North Ronaldsay là hòn đảo nằm ở cực Bắc của quần đảo Orkney, chỉ dài 4,8km và rộng 3,2km, cách đất liền 2 giờ 40 phút đi thuyền.

Traill Ford, hôn phu Jorge Suarez và gia đình vừa sống ở Costa Rica vừa sống ở North Ronaldsay. Theo cô, ban đầu gia đình dự định bé Duncan sẽ chào đời tại Costa Rica. Gia đình đã đặt vé máy bay khứ hồi khi đến North Ronaldsay, nhưng kế hoạch sinh nở đã thay đổi sau khi họ đặt chân lên đảo. Traill Ford nói: “Tôi lập tức biết rằng đây sẽ là ca sinh đặc biệt, kỳ diệu và nhận được nhiều sự hỗ trợ nhất mà tôi có thể dành cho con”.

Cô nói: “Mối gắn kết của tôi với hòn đảo là điều đưa tôi trở lại đây mỗi năm. Năm nào cũng vậy, kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ”.

Tổ tiên của cô đã mua hòn đảo này vào năm 1727. Cô sinh Duncan tại Holland House, ngôi nhà được tổ tiên cô xây dựng.

Traill Ford nói thêm: “Tôi cảm thấy hòn đảo này đã góp phần nuôi dưỡng tôi và đó là lý do tôi cảm nhận được sự gắn kết và thân thuộc sâu sắc nhất với nguồn năng lượng nơi đây, đặc biệt là tại quê hương của tổ tiên tôi”.

Theo số liệu của Scotland, dân số trên đảo năm 2024 là 72 người. Còn hiện có 51 người sinh sống tại North Ronaldsay.

Traill Ford cho biết mọi người đều rất phấn khởi khi con cô chào đời. Cô đã tặng cho mọi người những chai whisky nhỏ được trang trí bằng cỏ bốn lá và những vỏ sò nhỏ, vốn mang lại may mắn. Traill Ford nói rằng những người trên đảo giống như đại gia đình của cô.

Về lý do không có trẻ em nào chào đời trên đảo trong thời gian dài như vậy, Traill Ford cho rằng nguyên nhân có thể là do thiếu các cơ sở y tế. Đảo không có bác sĩ hay bệnh viện mà chỉ có một y tá thường trú.

Cô nói: “Tôi cho rằng nguyên nhân là vì có thể mọi người cảm thấy lo sợ trước những vấn đề có thể xảy ra trong quá trình sinh nở và họ cảm thấy an toàn hơn khi sinh ở bệnh viện, nơi họ có thể được hỗ trợ tốt nếu chẳng may xảy ra sự cố” .