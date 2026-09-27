Điều bất ngờ ở người uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày

Uống 2-3 tách cà phê hoặc lượng trà tương đương mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ sa sút trí tuệ thấp hơn 28%, theo một nghiên cứu trên hơn 365.000 người. Ảnh: Unsplash.

Một tách cà phê vào buổi sáng có thể giúp nhiều người tỉnh táo để bắt đầu ngày mới. Không chỉ vậy, theo bác sĩ Richard Restak, giáo sư lâm sàng về thần kinh học tại Đại học George Washington, tác giả cuốn Tăng cường trí nhớ, phòng bệnh Alzheimer, thói quen này còn được các nhà khoa học quan tâm vì mối liên hệ với sức khỏe não bộ.

2-3 tách cà phê mỗi ngày và con số 28%

Theo bác sĩ Richard Restak, một nghiên cứu gần đây cho thấy cả cà phê và trà đều có thể liên quan nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của Biobank Vương quốc Anh, được công bố vào tháng 11/2021, nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa việc uống cà phê, trà với nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ.

Trong số 365.682 người tham gia, nhóm uống 2-3 tách cà phê hoặc lượng trà tương đương mỗi ngày có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ thấp hơn 28%.

Đáng chú ý, mức giảm nhiều nhất được ghi nhận ở những người uống khoảng 2-3 tách cà phê hoặc lượng trà tương đương mỗi ngày.

Phát hiện này cho thấy một thói quen rất quen thuộc hàng ngày có thể có mối liên hệ với sức khỏe não bộ. Tuy nhiên, nghiên cứu được đề cập ở đây chỉ xem xét mối liên hệ giữa việc sử dụng cà phê, trà và nguy cơ mắc bệnh, không có nghĩa cà phê hay trà trực tiếp ngăn ngừa sa sút trí tuệ.

Điều gì xảy ra với não khi uống cà phê?

Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Frontiers in Aging Neuroscience cũng ghi nhận kết quả tương tự đối với cà phê, nhưng không đánh giá việc uống trà.

Nghiên cứu kéo dài 126 tháng, thực hiện trên những người theo chế độ ăn kiểu Australia, cho thấy uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến việc làm chậm quá trình suy giảm khả năng nhận thức. Nghiên cứu cũng ghi nhận sự tích tụ amyloid-beta trong não ít hơn ở những người uống lượng cà phê này.

Amyloid-beta là một chất có thể tích tụ trong não và được biết đến là một trong những dấu hiệu liên quan đến bệnh Alzheimer. Khi tích tụ quá mức, chất này có thể gây hại cho não.

Theo bác sĩ Richard Restak, những kết quả trên góp thêm dữ liệu về mối liên hệ giữa cà phê và sức khỏe não bộ. Tuy nhiên, chúng không đồng nghĩa với việc uống cà phê có thể phòng ngừa bệnh Alzheimer.

Nhìn chung, các nghiên cứu được đề cập cho thấy nhóm uống khoảng 2-3 tách cà phê hoặc lượng trà tương đương mỗi ngày có kết quả đáng chú ý về nguy cơ sa sút trí tuệ và khả năng suy giảm nhận thức. Đây là mối liên hệ được ghi nhận trong nghiên cứu, không phải bằng chứng cho thấy cà phê hoặc trà là nguyên nhân trực tiếp tạo ra những lợi ích này.

Tác giả / Tác phẩm

Tăng cường trí nhớ, phòng bệnh Alzheimer

Tác giảTiến sĩ Y khoa Richard Restak

Xuất bản2025

Nhà xuất bảnNXB Trẻ

Tăng cường trí nhớ, phòng bệnh Alzheimer của Tiến sĩ Y khoa Richard Restak giải thích cách trí nhớ hình thành, hoạt động và suy giảm theo tuổi tác. Dựa trên kiến thức thần kinh học và các nghiên cứu khoa học, tác giả giới thiệu nhiều phương pháp cải thiện trí nhớ như hình dung, lập bản đồ tư duy, tăng tập trung và duy trì việc học. Cuốn sách cũng giúp người đọc phân biệt tình trạng hay quên thông thường với những dấu hiệu cần lưu ý về suy giảm nhận thức. Restak nhấn mạnh trí nhớ có thể được rèn luyện và bảo vệ thông qua lối sống, học tập và thực hành thường xuyên.